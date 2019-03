Horoscop 27 martie 2019 – Nu se intrevad probleme deosebite in plan profesional BERBEC Ca sa nu intarziati la serviciu sau la o intalnire de afaceri, ar fi bine sa nu plecati de acasa in ultima clipa. S-ar putea sa aveti probleme de comunicare. Fiti prudent in relatiile cu colegii si cu prietenii. Situatia financiara nu trebuie sa va ingrijoreze. Partenerul de viata ar putea primi un ajutor […] Horoscop 27 martie 2019 – Nu se intrevad probleme deosebite in plan profesional is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Aveti capacitatea de a aborda orice chestiune intr-un mod realist. Este o zi buna pentru a gasi solutii eficiente la probleme delicate. Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa disipati eventualele tensiuni existente in relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Profitati…

- BERBEC Nu semnati documente oficiale si nu luati decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur ar putea sa nu fie de acord cu toate ideile dvs. In plan sentimental totul ar trebui sa mearga bine. Partenerul de viata va ajuta sa depasiti mai usor dificultatile cu care va confruntati.…

- Horoscop vineri 22 februarie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 22 februarie 2019 - Berbec: Este o zi care aduce tensiuni in probleme importante, cum ar fi planurile tale de viitor, in special cel profesional, dar și in sectorul sanatații. Horoscop vineri 22 februarie 2019 - Taur:…

- Primarul Morar Costan anunța ca la nivelul municipiului Dej nu exista probleme deosebite in ceea ce privește epidemia de gripa. ”In contextul declararii epidemiei de gripa la nivel național, am avut o intalnire cu medicii școlari pentru a discuta despre situația gripei la nivelul unitaților de invațamant…

- BERBEC Saptamana aceasta nu este prea buna pentru investitii si, de asemenea, nici pentru a da bani cu imprumut. Incearca pe cat posibil sa tii se bugetul tau pentru ca situatia nu e prea roz nici in cazul tau. Daca ai oportunitatea de a schimba ceva pe plan profesional, fa-o fara sa…

- BERBEC Orice actiune are si reactiune. Este un adevar de care trebuie sa tineti seama. Azi, nu trebuie sa criticati sau sa bombaniti. Lasati pe altii. Daca aveti sfaturi care va prisosesc, scoteti-le maine la iveala. Lucrati eficient! TAUR Loialitatea este intotdeauna de dorit, ca si trasatura de…

- BERBEC La locul de munca, este posibil sa se vorbeasca despre o schimbare la nivelul conducerii sau ca urmeaza sa aveti un superior ierarhic nou. Daca aveti o afacere proprie, este o zi buna pentru activitati de promovare. Daca va doriti sa incepeti o afacere, acum este momentul sa va puneti planurile…

- Conform unui comunicat al Prefecturii, in Neamț este iarna. Nu ar fi probleme deosebite, nu au fost intreruperi ale curentului electric, nici alte probleme deosebite. The post Situația meteorologica și hidrologica in Neamț appeared first on Stiri .