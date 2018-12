HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2018: Ultima zi de Crăciun aduce surprize pentru multe zodii HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Nu te crampona de o idee pe care tu o consideri a fi corecta, pentru ca s-ar putea ca adevarul sa nu fie la tine. Lasa un pic garda jos si asculta si opinia celui de langa tine, fara a o face pe suparatul ca nu ti se da dreptate. Ca sa castigi o lupta de idei, trebuie sa-ti argumentezi solid pozitia, or ceea ce spui tu acum sus si tare nu e intru totul corect sau just. Pe undeva s-a infiltrat o eroare sau o rea intentie, chiar si fara sa-ti dai seama, deci fii deschis sa discuti despre asta cu cel din fata ta. Adevarul e undeva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

