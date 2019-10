Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Vineri trebuie sa fie ziua norocoasa a Berbecilor, altfel nu se explica de ce le merge totul ca la carte. Pe plan sentimental, in special, situația e atat de stralucitoare, incat tinde sa devina problematica. Prea multe tentații ii pot scoate pe nativii din zodia Berbec din ritmul lor,…

- La serviciu va puteți aștepta la schimbari bune, datorita efortului depus in ultima perioada, scrie observator.tv. Berbec Dragi Berbeci, se anunța vești bune pentru voi in ceea ce privește sfera afacerilor. Aveți insa grija cu ce persoane va aliați și in cine aveți incredere. Daca porniți…

- Horoscop 14 septembrie 2019 Berbec Ideea despre dragoste a Berbecilor nu pare a se potrivi deloc cu realitatea. Iar asta pentru ca persoana pe o așteapta nativii din aceasta zodie, perfecta și stralucitoare, nu o sa apara prea curand. De obicei, poveștile de iubire se nasc in cele mai neașteptate…

- Horoscop 12 septembrie 2019 Berbec Berbecii au șansa de a rezolva o problema care le sta de multa vreme pe suflet. Poate fi ceva legat de o fosta iubire, un conflict dureros din familie sau o greșeala facuta unui prieten bun. Cert este ca, in orice situație, va trebui ca nativii din aceasta zodie…

- Horoscop 2 septembrie 2019 Berbec Berbecii ar face bine sa sparga pușculița, daca se ivește ocazia de a ieși cu o persoana speciala. Astfel de șanse vin rar, profita din plin și fa tot ce-ți poftește inima. E uluitor cat de mult se poate schimba viața atunci cand cunoști pe cineva cu adevarat potrivit.…

- Horoscop 31 august 2019 Berbec Berbecii trebuie sa evite cu orice preț conflictele pe plan personal, altfel vor avea parte de un weekend de coșmar. Nu trebuie sa demonstrezi nimanui ca ai dreptate, este suficient sa o știi doar tu. Lasa de la tine, chiar daca este greu la inceput. Și nu uita sa iți…