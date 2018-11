Stiri pe aceeasi tema

- Berbec - Zodie de foc, se casatorește devreme, la primul impuls, dar ulterior iși da seama și intervine divorțul. Taur - Se poate casatori indiferent de varsta, nu este atat de grabit. Este cerebral, se gandește. Vrea durabilitate. Gemeni - Sunt volatili. Unii din ei au cate doua,…

- HOROSCOP 22 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Esti obligat sa pui aici punct unei actiuni care nu mai poate continua in acelasi mod. Este fie e o usa inchisa – pe care e bine s-o lasi asa – fie un capat de drum, cu scopul de a incepe altul mai bun, trebuie sa ai curajul sa spui…

- HOROSCOP 21 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Dorinta de libertate, de independenta in toate aspectele vietii este la cote inalte astazi. Fii prudent pentru ca esti destul de emotiv, cu toane si poti strica relatiile cu ceilalti. Iti sunt favorizate proiectele sociale de anvergura, aderarea…

- HOROSCOP 16 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Totul pare sa stagneze intr-o zona terna si lipsita de stralucire, dar nu te ingrijora. Nu toate evolueaza in ritm alert, nu toate ajung repede acolo unde doresti, ci mai treci si prin astfel de zone lipsite de actiune si de dinamism.…

- HOROSCOP 11 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Oboseala isi spune cuvantul, pentru ca ai muncit mult pana acum si ai si tu limitele tale, devine deja prea greu. Nu trage de tine mai mult decat poti, om esti si tu, si a cere de la propria persoana mai mult decat poti duce, nu ar…

- Horoscop 1 noiembrie 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Iti place sa lasi copilul din tine sa se manifeste liber, mai ales cand in preajma ta se afla o persoana care iti inspira autoritate, protectie si putere. Te comporti ca si cum ai fi neputincios, incepator in unele privinte si privesti…

- HOROSCOP Berbec - Este o luna in care trebuie sa va schimbați atitudinea! HOROSCOP Taur - Sunt in centrul atenției. Mulți va vor oferi cadouri. HOROSCOP Gemeni - Ies la suprafața foarte multe adevaruri. HOROSCOP Rac - Are nevoie de tarie sa treaca de aceasta luna, care nu le…

- Datorita acestui tranzit astral, te poti astepta la un start de saptamana relativ civilizar. Desigur, Venus fiind retrograd, vor lipsi o parte din placerile vietii pe care Venus le aduce. Dar Venus abia a intrat in retrograd pentru sase saptamani si ceea ce se intampla este ca o parte din lipiciul…