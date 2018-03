HOROSCOP 26 MARTIE: Calculează-ţi banii de care dispui! PREVIZIUNILE ZILEI DE LUNI HOROSCOP BERBEC

Detii energia necesara chiar si pentru a te vindeca singur, totul e sa-ti privesti corpul cu o atitudine pozitiva si autoritara. Cauta ceea ce nu-ti prieste si scoate din meniu toate aspectele defavorabile, dar fa-o cu severitate si, daca tot ai luat o decizie atat de drastica, tine-te de ea. Daca nu respecti decizia luata, care poate avea efecte fantastice asupra organismului tau, practic incetinesti procesul vindecarii. Ai un exemplu demn de urmat in fata si, daca acesta si-a recapatat sanatatea folosind aceasta reteta, merita sa o urmezi si tu intocmai, fara sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Horoscop 22 Martie 2018 BERBEC. Te-ai obișnuit sa ii protejezi pe ei din jurul tau chiar și cu preșul de a cadea tu intr-o lumina proasta. Chiar daca cei apropiați te apreciaza deoarece ai mereu grija de ai și te considera o persoana extrem de puternica, ar trebui sa te mai gandești și la tine. Daca…

- HOROSCOP BERBEC Ai impresia ca s-a aliat un intreg grup de persoane impotriva ta, care vor neaparat sa te dea la o parte, numai ca ei nu-si dau seama ca nu le merge atat de usor conspiratia. Esti, cel putin acum, mai puternic decat ei, mai sigur pe tine, cu o mai mare incredere in fortele…

- HOROSCOP BERBEC Nu tine cont de anturajul nepotrivit in care nimeresti azi, pentru ca vor incerca sa te influenteze cu tot felul de motive de frica, de suspiciune, de nesiguranta, desi tu esti plin de energie si gata de orice aventura. Foloseste-te de acest bagaj imens de buna dispozitie…

- Tu stiai ca amenajarea livingului casei poate influenta sanatatea, fericirea si prosperitatea unei familii! Cand amenajam aceasta incapere, ar fi bine sa tinem cont de cateva principii feng shui, ca sa beneficiem de armonie in familie. Specialistul feng shui iti ofera sfaturi si te invata ce trebuie…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- HOROSCOP 12 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai ocazia de a lua legatura cu o multime de oameni, chiar si cu persoane cu care nu ai mai vorbit de ani de zile, deoarece azi sunt favorizate revederile si impacarile. Adu-ti aminte de un prieten cu care poate nu te-ai inteles bine in ultimii…

- Horoscop 9 martie 2018 pentru Berbec Berbecul va face tot posibilul sa uite cat mai curand aceasta zi. Te trezești tarziu, te duci la birou și ai atat de munca, incat nici macar nu o sa iti dai seama cand vine seara si trebuie sa pleci de la munca. N-o sa ajungi la timp pentru o petrecere, iar cand…

- HOROSCOP BERBEC Nu esti in apele tale, dar ai norocul de a chema alaturi de tine oameni care iti inspira incredere si te ajuta sa tii sub control emotiile negative. Alege compania oamenilor maturi, a celor cu multa experienta de viata si asculta sfaturile lor, pentru ca ei iti transmit solutii…

- BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care iti sunt cu ceva superioare…

- HOROSCOP 2 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult…

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018 BERBEC Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce…

- Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia…

- ZODIA BERBEC Se anunța o saptamana in care nivelul tau de energie este la cote minime. Iar asta nu este prea bine, caci ai putea avea parte de o saptamana solicitanta la locul de munca. Atenția la detalii ar trebui sa se numere și ea printre trasaturile de care dai dovada zilele acestea la…

- Horoscop 25 februarie 2018BERBEC: Atmosfera din familie e vioaie și te indeamna la relaxare, la multa vorbareala, la leneveala aceea impreuna, specifica zilelor de diminica. Azi e despre confortul tau. Numarul norocos al zilei: 2. TAUR: Iubirea te inalța, iubirea iți da motive sa nu lași…

- HOROSCOP BERBEC Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea perfecta…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- HOROSCOP BERBEC Nu trebuie sa duci dupa tine, la nesfarsit, dezamagiri sau amintiri care inca mai dor. E posibil ca cineva sa fi gresit enorm fata de tine candva si ii porti si astazi pica, dar numai de tine depinde sa inchizi acel capitol odata pentru totdeauna. Omul mai si iarta, mai…

- HOROSCOP 18 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cand faci un calcul cu ce bani ai mai ramas dupa ultimele cumparaturi, nu-ti iese o cifra promitatoare, incat esti gata sa cazi in depresie din cauza banilor. Prefa-te ca nu te preocupa acest aspect, lasa datoriile sau bilanturile pe altadata,…

- Flori de apartament magice. Atrag norocul, iubirea si banii. VEZI Unde sa le pui in casa Flori de apartament. Este binecunoscut faptul ca florile dintr-un apartament sau birou sunt excelente pentru sanatate. Inainte sa cumperi ceva ar trebui sa stii exact ce iti doresti astfel incat sa nu fi coplesit…

- HOROSCOP BERBEC A venit vremea sa treci la fapte, deci sa depasesti faza detaliatelor planuri teoretice, a adunarii de informatii, a studiului aprofundat, pentru ca acum detii toate mijloacele concrete de a-ti pune ideile in aplicare. Toate vor merge ca pe roate pentru ca stii exact pe…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. Russell Grant, astrolog…

- HOROSCOP BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. E weekend. N-ai vrea niste prajituri? Ai aici cele mai delicioase retete…

- HOROSCOP BERBEC Familia te inconjoara cu iubire neconditionata, asa e, dar asteapta ceva de la tine: sa-ti exprimi o parere, sa iei o decizie, sa vorbesti deschis, pentru ca faci unele lucruri fara sa le spui si lor. Comunica ce ai in gand cu mai mult curtaj, fii limpede in exprimare, concis…

- Berbec Pentru tine, luna incepe cum nu se poate mai bine. Profita de zilele de 1, 4 și 7 februarie, in care s-ar putea sa ai parte de o surpriza placuta din partea jumatații tale. Mai mult, o persoana apropiata iți va dovedi printr-un gest special ca merita sa ai incredere deplina in ea. Taur…

- Berbec: Urmeaza zile bune in plan financiar, se pot aduna caștiguri din mai multe direcții. Evitați totuși sa ii risipiți: ce va atrage astazi atenția s-ar putea sa nu va mai placa și maine. Va iau prin surprindere vești de la cineva drag voua aflat departe de la care nu ați mai avut noutați.

- HOROSCOP 1 februarie 2018 BERBEC In orice colectiv, cineva trebuie sa-si asume rolul de lider pentru ca are ceva mai mult curaj. De data aceasta tu ai putea fi omul potrivit pentru a trasa directia. Toti iti vor recunoaste valoarea, superioritatea si autoritatea si te simti bine in aceasta…

- De exemplu, pentru Stefania Maria Dumitru avem: 1+2+5+6+1+5+9+1+4+1+9+9+1+4+3+4+9+2+9+3 = 78 => 7+8 = 15 => 1+5 = 6S T E F A N I A M A R I A D U M I T R U Deci numarul numelui si al personalitatii pentru Stefania Maria Dumitru este 6. Numarul 1Numarul 1 il simbolizeaza…

- Evenimentul zilei va trimite la un spectacol in care dragostea depașește toate barierele. Simte iubirea cu „Victoria și-al ei husar!” din 3 februarie 2018 la Palatul Național al Copiilor, Bucuresti. Oferim cate o invitatie dubla, prin tragere la sorti, pentru zece participanti dintre cei inscrisi la…

- BERBEC Ai putea castiga mai multi bani in aceste zile daca reusesti sa dai tot ce poti tu. Orice activitate extrajob iti poate aduce bani frumosi in perioada imediat urmatoare. Nu ca ai avea nevoie, dar niciodata nu strica sa ai mai mult. Cu toate ca ai o cariera exceptionala si situatia…

- HOROSCOP BERBEC Este o zi amuzanta in care ai chef de distractie si nu prea iei nimic in serios. Te cuprinde spiritul vacantelor si te comporti ca un copil pus pe sotii la orice. E nevoie si de astfel de atitudini vesele, pentru ca nu are rost sa te impovarezi cu probleme si griji, fiindca…

- Horoscop financiar vara 2018: Pe parcursul lunilor iunie, iulie si august, Leii trebuie sa economiseasca bani, iar Capricornii au noroc in afaceri. Berbec In aceste luni, Berbecul se va bucura de o situatie financiara buna, insa nu trebuie sa arunce banii pe lucruri inutile de care nu se folosesc. Inainte…

- HOROSCOP BERBEC Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu…

- HOROSCOP BERBEC Cel mai greu e atunci cand trebuie sa te imparti intre doua planuri pe care le iubesti la fel de mult. Ca e vorba de doua locuri in care te simti bine, ca sunt doua persoane la fel de importante pentru inima ta sau doua pasiuni care iti provoaca aceeasi bucurie, daca ai fi nevoit…

- BERBEC: Din punct de vedere amoros aceasta zi incepe bine pentru tine. Ai discuții importate in legatura cu o vacanța cu persoana iubita și cu familia. Trebuie sa eviți certurile pentru ca riști sa strici relațiile. TAUR: Ar trebui sa te ocupi mai mult de familie. Ai discuții…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- HOROSCOP BERBEC Nu stii sa te organizezi eficient, pentru ca ai multe in minte si nu stii pe care s-o scoti mai bine in valoare. Esti dezorientat, se vede ca intri in panica din cauza timpului a carui scurgere te copleseste. Parca ai fi in afara timpului, faci totul exact invers decat…

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata…

- HOROSCOP BERBEC Mintea ta e sursa ta principala de energie, pentru ca de acolo vin idei pe banda rulanta, una mai buna ca cealalta. Lasa-te, deci, condus in toate de roadele mintii tale, pentru ca dai clasa orcui prin rationamente logice, argumentatie clara si la obiect, calcule corecte facute…

- Horoscop 2018 | Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! Berbecul Profita de acest an! Munceste din greu cand…

- Horoscop 2018. Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata ce ti-au pregatit astrele.

- Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante, scrie Realitatea.net.