- Horoscop 25 februarie 2018. Leii fac gesturi frumoase și sunt recompensați pe masura Horoscop 25 februarie 2018 – Berbec Este o zi frumoasa, care aduce oportunitați speciale de abordare a nemulțumirilor. Poți da dovada de o maturitate care sa te uimeasca pana și pe tine. Horoscop 25 februarie 2018 –…

- Sarbatoarea Dragobetelui, 24 februarie, face parte din traditia și istoria poporului roman, semnificand, printre altele și Ziua Indragostiților autohtona, și este marcata ca atare de romani. Dragobetele a fost intampinat cu o expoziție de pictura in ulei „Eșantioane subiective”si o dezbatere cu…

- Specialiștii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) spun ca, in acest weekend, vremea va fi deosebit de rece, cu valori termice negative atat minime, cat si maxime, la nivelul intregii tari. In traditia romaneasca, pe 24 februarie, Dragobetele marca inceputul primaverii

- HOROSCOP 24 februarie 2018. Conjunctia Mercur-Neptun predispune la visare. Astazi s-ar putea sa fim cu totii cam distrati dar si putin irascibili din aceasta cauza. Prin urmare, este recomandabil sa fim precauti in tot ce facem si sa nu luam hotarari importante.

- HOROSCOP 23 februarie 2018. Se anunța o zi grea pentru unele zodii. Se simte ca este undeva la o rascruce de drumuri. Nativii in Leu trebuie sa faca niște alegeri, deși este dificil. La ce sa se aștepte ceilalți nativi.

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- OROSCOP 21 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)In prima parte a zilei s-ar putea sa resimtiti o stare de indispozitie si sa intelegeti gresit sfaturile unei persoane mai in varsta din anturaj. Ar fi bine sa nu reactionati imediat, fiindca riscati sa declansati o cearta. Daca…

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Cum fiecare om are un job si munceste la o cariera, este util sa te folosesti de previziunile pe care zodiacul ti le ofera ca sa eviti conflicte, probleme si sa atragi beneficii la locul de munca, indiferent daca esti angajat sau ai afacerea ta. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21…

- BerbecAstazi te vei ocupa de casa. Vrei sa schimbi putin atmosfera, poate sa redecorezi. Vei avea parte de ajutor din partea prietenilor, iar lucrurile vor fi terminate imediat. TaurO sa primesti o multime de apeluri si mesaje de la persoanele dragi tie.

- Progresele in domeniul Inteligentei Artificiale (AI) si a altor tehnologii accelereaza devoltarea de companii inteligente si le permite acestora sa se integreze in vietile oamenilor. Cu toate acestea, valorificarea oportunitatilor de crestere si mentinerea unui impact pozitiv asupra societatii necesita…

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- Horoscop de weekend 9-11 februarie 2018: Gemenii vor primi o veste buna pe care o așteptau cu nerabdare, fecioarele sunt într-o forma foarte buna, iar peștii reușesc sa faca tot ceea ce își doresc. Afla ce ți-au rezervat astrele în acest weekend!

- Vestea ca Deea si Dinu Maxer s-au separat a fost pe buzele tuturor zilele trecute. Astazi, in cadrul unei emisiuni s-a aflat deznodemantul situatiei neprevazute din mariajul celor doi artisti. Mai mult, ei au luat o decizie importanta la aproape zece ani de la nunta.

- Primul barbat din viața Gabrielei Cristea a fost un tanar pe nume Bogdan. S-a spus ca pentru el, vedeta de televiziune ar fi fugit de acasa. Gabriela Cristea, care de curand a facut declarații despre momentul cand va reveni la TV, a trait o poveste de dragoste cu un tanar pe nume Bogdan Santea. Acesta…

- HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale sunt subiectele principale ale acestei zile. Primesti imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotarasti sa inchei o relatie, ori vei dori sa o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca…

- Horoscop 1 februarie 2018. Sagetatorii sunt preocupați de imagine. Conteaza orice pas inainte pe care il fac in acest sens Horoscop 1 februarie 2018 – Berbec O alegere foarte buna, astazi, ar fi sa te indepartezi de persoanele galagioase, care te agita, și sa te concentrezi exclusiv pe ceea ce ți-ai…

- HOROSCOP 30 IANUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Descoperi efectele unei minciuni din care ai avut si tu foarte mult de suferit. Poate intuitia ti-a atras atentia asupra acestor fisuri dar cineva s-a jucat cu increderea ta si te-a manipulat in asa fel incat sa obtina ceva de pe…

- Saptamana 29 ianuarie – 4 februarie 2018 aduce, din punct de vedere astrologic, un mare eveniment: eclipsa totala de luna din 31 ianuarie 2018, cu a doua luna plina din luna ianuarie, o superluna in Leu ce nu va mai fi vazuta curand. Ea aduce o mare sansa pentru fiecare de a continua, a ...

- Florin Piersic si Medeea Marinescu au prezentat, vineri seara, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, spectacolul “Straini in noapte”, in regia lui Radu Beligan, piesa jucandu-se cu casa inchisa. Pentru ca pe data de 27 ianuarie Florin Piersic implineste 82 de ani, conducerea Casei…

- Femeia Sagetator stie cu exactitate cum sa-si cucereasca partenerul, dar si cum sa mentina flacara iubirii mereu aprinsa. Femeia sagetator este extrem de intensa si atenta la partenerul sau, ii face mereu surprize, planuieste diverse vacante si escapade romantice. Este genul cu aspiratii…

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- Noua actualizare de soft de la Apple nu aduce schimbari prea mari, insa chiar si asa sunt extrem de important. iOS 11.2.5 furnizeaza compatibilitate pentru HomePod și ofera posibilitatea ca Siri sa citeasca știrile (doar in S.U.A., Regatul Unit și Australia).

- Horoscop 24 ianuarie 2018: Conjuncția Mercur-Pluton poate sa predispuna la nerabdare și sa induca o tendința de a lua decizii în graba. De asemenea, nativul Pești va avea probleme atât pe plan profesional, cât și în familie.

- Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Berbec Dragoste: 4 ianuarie, 21 februarie , 20 martie Finanțe: 9 ianuarie, 12 februarie, 5 martie Zilele norocoase in februarie pentru ZODIA Taur Dragoste: 9 ianuarie, 2 februarie , 19 martie Finanțe: 3 ianuarie, 8 februarie,…

- LEU Iti vei distruge viata sentimentala lasandu-ti mandria si incapatanarea sa zburde. Indiferent cat de buna esti la suflet si generoasa, vei intampina probleme in a face compromisuri in relatia de cuplu. Incerci sa controlezi totul, chiar daca acest lucru nu a functionat niciodata…

- HOROSCOP 17 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Astazi Luna traverseaza zodia Capricornului, ceea ce iti da multa forta, senzitivitate si capacitatea de a patrunde cu mintea si simtirea orice situatie. Asculta-ti si urmeaza-ti intuitia, in special in ceea ce priveste cariera sau…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…

- HOROSCOP BERBEC Ai o stare ciudata in fata unui nou inceput, de parca nu-ti place ceea ce se prefigureaza la orizont, si te tii cu dintii de lucrurile pe care le cunosti deja. Nu prea isi place noutatea, de aceea preferi sa ramai intr-o zona cu care esti deja familiarizat, dar va trebui totusi…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza și care vor fi pe placul tuturor. Nu vor trece neobservate și vor avea parte de multa iubire in anul 2018, scrie...

- BERBEC (DRAGON): Este un an favorabil iubirii. TAUR (SARPE): Amenajati sau schimbati casa. GEMENI (CAL): Comunicati excelent tot anul. RAC (OAIE): Aveti noroc in plan financiar. LEU (MAIMUTA): Va atingeti obiectivele. FECIOARA (COCOS): Munciti mult, dar cu spor.…

- Horoscop dragoste. BerbecTe eliberezi de cateva circumstante care te restrictionau. Obligatiile si responsabilitatile nu sunt chiar atat de stricte si poti acorda mai multa atentie vietii amoroase. TaurSimti putina competitie si pot aparea conflicte cu persoana iubita.…

- Horoscop 2018 | Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! Berbecul Profita de acest an! Munceste din greu cand…

- BERBEC Ai pierdut prea mult timp cu baietii rai in trecut. Ei ti-au dat multa adrenalina, dar nu si altceva. In 2018, ar trebui sa cauti un tip de incredere, care isi tine promisiunile. Un barbat care te va face sa te bucuri in egala masura de serile pe canapea vizionand serialul preferat,…

- Se prevede un an in care oamenii asumati, constienti de propriile calitati și defecte deopotriva, pot ajunge sa isi cladeasca acele cariere și reputații la care au aspirat, fara concesii și jertfe. In definitiv, incepe o perioada a progresului in pași marunți, dar siguri, a deciziilor intelepte și luate…

- Anul 2018 va aduce schimbari in cariera anumitor semne ale zodiacului ceea ce se poate transpune in plant financiar. Bineinteles ca rezultatele nu pot fi doar poizitive, de aceea e bine sa masurati atent inainte sa luati deciziile importante pentru a nu suferi in viitor: Berbec – Daca esti multumit…

- Inainte de a intra in Scorpion, Jupiter le lasa zodiilor putin timp de odihna. Marte va intra in Scorpion din 17 ianuarie, unde va ramane pana pe 7 martie. Drept urmare, aceste trei luni sunt foarte importante pentru cateva zodii, care vor trece prin transformari semnificative. Horoscop 2018.…

- HOROSCOP 20 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa,…

- HOROSCOP 19 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Gandurile iti zboara in locuri indepartate, in tari straine pe care ai dori sa le vizitezi, alaturi de cei dragi. Posibil sa-ti fie taiat elanul fie de unele probleme de sanatate, fie de indatoririle profesionale pe care la ai la serviciu.…

- BERBEC Anul acesta iti vei gasi alesul inimii. In 2018 nu trebuie sa iti mai faci grija ca nu iti vei gasi un iubit. Iti va fi greu sa crezi, dar o sa gasesti un partener pentru totdeauna. Toate noptile in care ai plans si toate zilele in singuratate vor fi razbunate. Tine capul sus…

- Seria completa de clipuri lansata de Smiley la implinirea a 10 ani de cariera solo Smiley a sarbatorit anul acesta 10 ani de cariera solo, de cand s-a despartit de trupa Simplu, in care s-a lansat la inceputul aniloe 2000. Cu ocazia aniversarii, artistul a lansat 10 clipuri sub umbrela #Smiley10. O…

- Horoscop 8 decembrie 2017. Aceasta zodie cauta cu disperare o soluției salvatoare. BERBEC Cel mai bun prieten va cere o favoare imensa. Aceasta implica bani și nu sunteți siguri ca îl puteți ajuta. Având în vedere ca nimeni nu va este atât de apropiat,…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- Regele Mihai si Regina Ana au format un intreg si au trait cu demnitate o viata fara pretentii. Un rege tinut departe de tara lui si o printesa renegata de familie pentru ca s-a indragostit de un barbat cu alta religie.

- Horoscop zilnic 4 decembrie. Luna plina aduce un scandal uriaș pentru aceasta zodie. Horoscop zilnic 4 decembrie: Berbec (21.03 -19.04) Iubire: schimbare de atitudine, despre o schimbare interioara cu impact asupra colaboratorilor directi sau a vietii de familie, fapt care îi…

- BERBEC Luna decembrie e un nou inceput pentru tine pe plan profesional, dar si financiar. Se anunta vesti bune pentru tine pentru ca, in sfarsit, munca de pana acum cunoaste rezultatele dorite. Ai energie si mai mult spor de munca, iar asta iti va aduce multe beneficii. Cu toate ca si cheltuielile…

- HOROSCOP 29 NOIEMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Esti prins intr-o situatie mai agresiva si nu-ti place felul in care esti tratat, dar ai rabdare. Chiar si din conflictele cele mai aprinse se pot naste idei constructive. E doar o lupta pentru suprematie intre mai multe energii…