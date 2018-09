Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 15 septembrie 2018. Berbecii iși recupereaza vitalitatea Horoscop 15 septembrie 2018 – Berbec Ai parte de o zi care iți poate aduce recuperarea vitalitații, cu condiția sa alegi ceea ce te inveselește, ce știi ca te ține departe de pesimism și incruntare. Horoscop 15 septembrie 2018 – Taur…

- Horoscop weekend. Duminica 9 septembrie 2018, urmatoarea Luna Noua va incanta cerul noptii, aducandu-ne speranta unor noi inceputuri, speranta pentru o toamna plina de belsug si speranta pentru un viitor mai bun. Pe masura ce lasam in urma haosul si confuzia verii, sa folosim aceasta oportunitate ca…

- O casa care rezista de 105 ani, cladita de doi artisti mari si indrazneti pentru epoca lor, un sculptor si o pictorita. Acesta este Muzeul Frederic Storck si Cecilia Cutescu-Storck, situat pe strada Vasile Alexandri din Capitala, la numarul 16, care adaposteste, printre altele, o bogata colectie de…

- BERBECNervozitatea din cursul dimineții va poate afecta relațiile cu colegii. Este posibil sa mergeti intr-o calatorie pentru cateva zile.TAURPartenerul de viața ar putea sa va interpreteze greșit dorința de libertate.

- BERBEC-SCORPION Berbecii si Scorpionii vor reusi cu greu sa gaseasca un echilibru. Conflictele pot sa apara din senin, si asta pentru ca ambele semne sunt foarte orgolioase si dornice sa detina suprematia in relatie. In plus, firea independenta a Berbecilor va intra in conflict cu nevoia obsesiva…

- Horoscop 11 iulie 2018. Berbecii se simt epuizați, fara sa fi facut mare lucru Horoscop 11 iulie 2018 – Berbec La finalul acestei zile, te-ai putea simți epuizat, fara sa fi facut mare lucru, daca vei alege sa insiști pe probleme pe care nu ai reușit sa le rezolvi, doar pentru ca refuzi colaborarea.…

- Fiecare zodie are tipul ei de ciocolata preferat, in functie de personalitatea sa. Unii prefera ciocolata simpla, altii prajiturile decadente, altii fursecurile traditionale, scrie realitatea.net.Berbec Berbecii sunt aventurosi, dar nu si in ceea ce priveste mancarea.