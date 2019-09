Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Azi aveti unda verde la intalnirile cu prietenii și chiar puteti pune la cale planuri frumoase impreuna. Atenție, insa, la modul de comunicare! Incercați sa fiti mai linistiti in tot ce faceti.

- BERBECAstazi, veți fi cautați de cei dragi pentru a le oferi ajutorul. S-ar putea sa fiți mult prea ocupați cu propriile responsabilitați, așa ca ar trebui sa va gasiți timp și pentru ei.

- Berbecii ar face bine sa se bazeze doar pe propria intuiție, in problemele din dragoste. Ar putea urma clipe de confuzie și momente tensionate, insa ele sunt firești inainte de luarea unei decizii.

- BERBECS-ar putea sa fiti implicati intr-o serie de situatii controversate la locul de munca. Astrele va recomanda astazi sa fiti mai diplomati.TAURAstazi va pare totul destul de dificil, insa lucrurile nu stau chiar asa de rau.

- BERBEC Saptamana aceasta va fi una norocoasa pentru tine in ceea ce priveste situatia ta financiara. Vei avea parte de oportunitati de imbunatatire a venitului de unde te astepti mai putin. Se anunta o perioada buna pentru tine pe acest plan, insa doar daca pui pe primul loc acest aspect. …

- Invitata emisiunii "Sputnik Matinal", astrologul Cristina Oxentii a menționat ca luna iulie a acestui an este o luna activa, dinamica și aduce schimbari radicale atat in plan profesional, cat și in plan personal.

- BERBECAstazi, veți avea foarte puțin timp liber la dispoziție, dar va veți bucura de productivitate sporita la locul de munca. Este posibil sa primiți o veste buna de la un membru al familiei, ceea ce va va binedispune in urmatoarea saptamana.

- BERBECNu va lasați atrași in haos și dezordine, pentru ca s-ar putea sa nu mai vedeți lucrurile cum sunt in realitate. Daca nu va organizați, nu va veți putea concentra asupra tuturor situațiilor care se vor ivi.