Berbec: Ai parte de o zi in care ești invitat sa faci curațenie in colecția de nemulțumiri, mai ales cele legate de munca sau de starea ta de sanatate, ca sa te eliberezi de ele. Taur: Poți spune ca este un fel de sarbatoare a iubirii pentru tine, prin faptul ca vei simți nevoia intensa de a te apropia de cei dragi și de a le face viața mai frumoasa. Gemeni: Casa și familia reprezinta cel mai bun refugiu și cele mai potrivite preocupari in acest moment, pentru tine. Așa vei putea sta departe și de alte probleme. Rac: Este o zi a deplasarilor de placere care se pot transforma in tot atatea surse…