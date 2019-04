BERBEC Este posibil ca simtul practic si capacitatea de concentrare sa fie reduse, asa ca nu este momentul sa va ocupati de activitati dificile. Nu luati decizii in chestiuni importante la locul de munca sau in afaceri, fiindca s-ar putea sa nu fiti prea inspirat. A doua parte a zilei este favorabila activitatilor casnice si […] Horoscop 25 aprilie 2019 – A doua parte a zilei este favorabila is a post from: Ziarul National