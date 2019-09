Horoscop 24 septembrie 2019. O zodie are parte de o întâlnire romantică, o altă zodie are o întâlnire importantă de afaceri Tineti prietenii aproape si inlaturati gandurile negative, scrie observator.tv. Este o zi buna pentru distractie si pentru relaxare. Berbec Este o zi benefica pentru reglarea conturilor, pentru incheierea unor conflicte mai vechi sau pentru reaprinderea unei flacari in dragoste. Daca inima va bate cu aceeasi putere, indiferent de cat de mult negati acest lucru, ar fi cazul sa stati la o masa si sa va discutati problemele. Exista sansa ca la finalul zilei sa fiti in sfarsit impacati cu propria persoana, dar mai mult, aveti ocazia sa reincepeti o poveste de dragoste alaturi de cineva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

