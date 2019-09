Berbec

Te afli intr-un punct al calatoriei tale spre un anumit scop in care se anima din ce in ce mai tare spiritele, semn ca e momentul culminant de care depinde finalul planurilor tale. Devine din ce in ce mai agitata situatia, detaliile vin din toate partile, e un adevarat bombardament de informatii si noutati care contribuie la rezultatul final al demersurilor tale. Imagineaza-ti o spirala larga pe care ai evoluat lent pana acum, dar te apropii din ce in ce mai mult de centrul spiralei si ritmul devine trepidant. Viteza aceasta trepidanta e semnul ca nu mai e mult pana la rezultatele…