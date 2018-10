HOROSCOP 24 OCTOMBRIE 2018: Oboseală, tracasare la serviciu, pierderi financiare şi o vizită la medic Horoscop 24 octombrie Berbec In prima parte a zilei este posibil sa va simțiți obosit și indispus. Nu este exclus sa deveniți chiar irascibil, riscand sa declanșați conflicte cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri. Horoscop zilnic 24 octombrie va sugereaza sa amanați intalnirile cu prietenii și cu rudele și sa evitați discuțiile pe subiecte sensibile, care pot conduce la cearta. Sunteți in vizorul astrelor, se anunța un eșec pe plan financiar pe termen lung! Horoscop 24 octombrie Taur 24 octombrie Taur In prima parte a zilei s-ar putea sa fiți irascibil din cauza oboselii acumulate in ultima… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

