Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Ai dreptatea de partea ta, ca atare nu ai de ce sa-ti faci griji cu privire la verdictul actiunii care te preocupa acum. Adevarul va invinge, deci linisteste-te, nu te mai framanta atata cu scenarii cu tenta negativista, pesimista, panicarda, vazand in jurul tau doar inamici…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- HOROSCOP 1 MARTIE 2018 BERBEC Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult ca oricand, ceea ce…

- HOROSCOP BERBEC Atmosfera din familie este extrem de vie, de animata, poate datorita unor planuri noi pe care fiecare il alimenteaza in felul sau. Cineva trebuie sa preia conducerea acestor planuri, si tu esti persoana cea mai potrivita pentru acest rol, deci asuma-ti cu bucurie responsabilitatea…

- Horoscop 25 februarie 2018BERBEC: Atmosfera din familie e vioaie și te indeamna la relaxare, la multa vorbareala, la leneveala aceea impreuna, specifica zilelor de diminica. Azi e despre confortul tau. Numarul norocos al zilei: 2. TAUR: Iubirea te inalța, iubirea iți da motive sa nu lași…

- Faptul ca esti singuratic nu este același lucru cu a fi singur. Singuratatea este un sentiment de deconectare. Nimeni in jurul tau nu te ințelege cu adevarat și nu ai acele conexiuni semnificative pe care le-ai dori. Izolarea poate fi un factor, dar nu este singurul. Te poți simți singur intr-o mulțime,…

- In lipsa pustilor de scoala primara dintr-un sat component al comunei Bunesti-Averesti, adultii dau cate o petrecere pe cinste, chiar in mijlocul salilor de clasa! Un filmulet buclucas ii arata pe mai multi sateni din Plopi, prinsi in hora si batand podelele de mama focului, la doi pasi de tabla la…

- HOROSCOP BERBEC Nu trebuie sa duci dupa tine, la nesfarsit, dezamagiri sau amintiri care inca mai dor. E posibil ca cineva sa fi gresit enorm fata de tine candva si ii porti si astazi pica, dar numai de tine depinde sa inchizi acel capitol odata pentru totdeauna. Omul mai si iarta, mai…

- Cum fiecare om are un job si munceste la o cariera, este util sa te folosesti de previziunile pe care zodiacul ti le ofera ca sa eviti conflicte, probleme si sa atragi beneficii la locul de munca, indiferent daca esti angajat sau ai afacerea ta. Horoscop saptamanal JOB CARIERA. BERBEC (21…

- HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest weekend, 17-18 februarie 2018. HOROSCOP de WEEKEND 17-18 februarie 2018 - Berbec Nici nu stii ce te asteapta in weekend. Fii pregatit…

- HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi resimti acut nevoia clarificarii statutului tau social, dar mai ales relational si ai energia necesara pentru a rezolva aceste aspecte. Interactiunea cu cat mai multe persoane, din medii cat mai variate, iti faciliteaza accesul…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Ingrediente 1 aluat foitaj congelat 450 g capșuni, feliate 2 linguri oțet 3 linguri miere frișca, dupa gust. Incearca si Idei pentru mic dejun de Ziua Indragostitilor. Ca sa ajungeti din nou in pat Mod de preparare – Tarta cu capșuni de Ziua Ingragostiților…

- Horoscop dragoste. Berbec O relatie intra intr-un con de umbra sau se rupe definitiv. Este nevoie de o perioada de liniste, in care sa te calmezi, sa iti analizezi prioritatile, sa hotarasti ce vrei cu adevarat, apoi sa actionezi in conformitate cu ce iti spune inima. Horoscop dragoste.…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Horoscop zilnic. Russell Grant, astrolog…

- HOROSCOP BERBEC Participa cu entuziasm la orice confruntare de natura intelectuala, pentru ca esti foarte bine pregatit din acest punct de vedere. Detii informatiile si cunostintele necesare pentru orice competitie de idei, examenele pot fi trecute cu brio, discutiile cu persoanele care…

- HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale sunt subiectele principale ale acestei zile. Primesti imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotarasti sa inchei o relatie, ori vei dori sa o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca…

- Casnicia și viața de familie sunt lucrurile pe care și le-ar dori oricine, mai ales daca este vorba despre cineva care apreciaza din toata inima noțiunile cu adevarat importante ale vieții. Fiecare are propriul destin și propria cale prin care sa iși gaseasca sufletul pereche.

- HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Familia si mediul confortabil de acasa sunt cele iti capteaza astazi cea mai mare parte din timp. Exista tendinta de a fi mai grijului dar si de a cere sustinerea emotionala a celor dragi, iar pentru a-i vedea pe toti fericiti s-ar…

- HOROSCOP BERBEC Vechile reusite sunt motorul principal al actualelor proiecte, pentru ca iti aduci aminte de momente similare de odinioara in care ai actionat la fel si totul a mers foarte bine. Merita sa repeti reteta de atunci, pentru ca daca a mers prima oara, la fel trebuie sa se…

- HOROSCOP BERBEC Este o zi amuzanta in care ai chef de distractie si nu prea iei nimic in serios. Te cuprinde spiritul vacantelor si te comporti ca un copil pus pe sotii la orice. E nevoie si de astfel de atitudini vesele, pentru ca nu are rost sa te impovarezi cu probleme si griji, fiindca…

- HOROSCOP BERBEC Cineva te stimuleaza sa te implici intr-o activitate noua, care merita atentie, numai ca interesul tau s-ar putea sa se stinga repede, descoperind ca roadele nu sunt chiar atat de interesante. Mai gandeste-te inainte de a investi timp si energie in aceasta directie, ca sa nu…

- HOROSCOP 24 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Beneficiezi de multa energie, asa incat bine este sa te ocupi pe indelete de treburile tale. Combativitatea este la cote inalte. Fii prudent, incearca sa eviti conflictele si alterneaza munca cu odihna. Atentie la sanatatea intregului organism!…

- HOROSCOP- 22 - 28 IANUARIE 2018. Berbec – au tendința de a reacționa violent. Cei care au intalniri cu berbecii ar trebui sa le amane pentru a doua parte a saptamanii. Taur – sentimental nu iși pot face dreptate singuri și nu pot sa explice sentimentele lor celor din jur. Gemerni…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv. "PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim, daca mai…

- HOROSCOP BERBEC Cel mai greu e atunci cand trebuie sa te imparti intre doua planuri pe care le iubesti la fel de mult. Ca e vorba de doua locuri in care te simti bine, ca sunt doua persoane la fel de importante pentru inima ta sau doua pasiuni care iti provoaca aceeasi bucurie, daca ai fi nevoit…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti…

- HOROSCOP BERBEC Nu stii sa te organizezi eficient, pentru ca ai multe in minte si nu stii pe care s-o scoti mai bine in valoare. Esti dezorientat, se vede ca intri in panica din cauza timpului a carui scurgere te copleseste. Parca ai fi in afara timpului, faci totul exact invers decat…

- HOROSCOP 11 ianuarie 2018 HOROSCOP 11 ianuarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 11 ianuarie 2018. HOROSCOP 11 ianuarie 2018 - Berbec Urmeaza sa iei parte la o sedinta importanta pentru tine. Poate fi unul din acele momente care iti poate schimba…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Horoscopul zilei de Miercuri 3 Ianuarie 2018 HOROSCOP 3 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi…

- HOROSCOP BERBEC Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi sa te lupti pe cont propriu cu greutatile vietii, ci ai oricand la cine apela…

- Horoscop 2018. Previziuni complete pentru toate zodiile Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! BerbeculProfita…

- HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor…

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Berbec – Horoscop 26 decembrie 2017 Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste.Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori…