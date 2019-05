Stiri pe aceeasi tema

- BerbecLa inceputul acestei saptamani s ar putea sa primesti o suma importanta de bani in urma muncii desfasurate la serviciu. Exista si posibilitatea rezolvarii unor aspecte profesionale sau obtinerea unui nou loc de munca mai bine platit. Evita cheltuielile extravagante, investitiile sau planurile…

- Berbec Sunt posibile finaluri și inceputuri nebanuite atat in relația cu partenerul de viața, cat și in relațiile de colaborare profesionala. Totuși, indoiala, temerile, senzația de mers in gol vor fi accentuate. In a doua parte a saptamanii se contureaza cheltuieli pe taxe, impozite, servicii…

- Saptamana 18-24 martie a venit in forta cu vreme frumoasa, temperaturi ridicate, insa nu la fel de frumoase vor fi si vestile pentru unii dintre nativi. Se anunta zile grele pentru trei nativi, care vor da de greu.

- BERBEC: Nu va aflați in cea mai buna perioada, de aceea trebuie sa luați totul pas cu pas și sa nu forțați deloc evoluțiile. Totul va fi o provocare pe care trebuie sa o acceptați cu demnitate.TAUR: Astazi, sunteți ambițioși și gata sa daramați munții.

- BerbecPreocuparea legata de cresterea veniturilor obtinute din munca proprie este un subiect foarte important. Este posibil sa primesti cadouri sau recompense, dar si tu sa fii nevoit sa oferi altora cadouri scumpe. Se contureaza situatii cu totul si cu totul deosebite in plan financiar, acum fiind…

- Horoscop. Racii au dus toate dovezile care le-au fost cerute, iar acum stau și așteapta rezultatul, pe cand nativii din Fecioare trebuie sa faca unele drumuri pentru intocmirea unor acte de care au absoluta nevoie.

- Horoscop. Marea preocupare e Leilor e aceea de a lasa trecutul in ordine perfecta, ca nimic sa nu ii intoarca vreodata inapoi. Chiar daca simti ca nu ai obtinut chiar ceea ce doreai, Gemenii nu ar trebui sa renunte sa spere.

- HOROSCOP. Rebeliunea acestor zodii izvoraște din surse multiple sau poate fi o trasatura naturala de caracter a acestora. In topul zodiilor rebele prin definiție se afla Varsatorul, Berbec, Fecioara, Scorpion și Sagetatorul.Berbec.