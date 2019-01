Stiri pe aceeasi tema

- BERBECCu cat mai calm veti fi, cu atat castigurile vor fi mai insemnate. Fiti rabdator inainte de a lua decizii importante.TAURAveti ocazia sa petreceti timpul alaturi de prietenii și de persoanele dragi, cu care impartașiți aceleași principii de viața.

- 1. Horoscop Berbec Cele mai mari calitați ale zodiei Berbec sunt legate de elementul hotarare, deoarece aceștia sunt foarte hotarați, curajoși, plini de elan, entuziasmați și nu dau niciodata inapoi. Cei nascuți sub semnul zodiei Berbec lupta pentru ceea ce iși doresc cu adevarat și totodata…

- Gemenii au nevoie de foarte multa rabdare in anul 2019, scrie spynews.ro. Este important sa isi pastreze calmul, caci vor veni destul de multe probleme care mai de care mai grele. In primele luni ale anului 2019 se anunta probleme financiare, iar in a doua parte a anului nativii Gemeni se…

- BERBECFiti atenti la promisiunile pe care le-ati facut in trecut. Incercați sa va tineti de cuvant. Spre seara va puteti intalni cu o persoana din trecutul vostru.TAUREste o zi favorabila din punct de vedere financiar. Veți reusi sa incheiați mai multe tranzacții.

- BERBEC Incearca pe cat posibil sa te descurci cu banii pe care ii ai in aceasta saptamana. Nu ai nimic atat de important in plan si nu se va intampla nimic atat de grav incat sa te imprumuti peste tot in jurul tau. Chiar daca iti vor veni idei de investitii, ia in considerare sfaturile celor…

- BERBEC Este posibil sa fiti indispus din cauza ca o afacere nu a dat rezultatele scontate sau a suferit o pierdere neasteptata. Daca nu va stapaniti nervozitatea, riscati sa aveti probleme cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri, dar si cu membrii familiei. Evitati cu orice pret o cearta cu…

- BERBEC Este o perioada favorabila pentru tine din punct de vedere financiar. Te faci remarcata la locul de munca, iar acest lucru iți va aduce beneficii. Comunici mult mai eficient, iar intalnirile, ședințele sau negocierile pot fi un adevarat succes pentru tine. Unele situații neprevazute te…

- Horoscop 13 noiembrie Berbec Astazi ar fi bine sa nu semnați documente oficiale și sa nu luați decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur ar putea sa nu fie de acord cu toate ideile dumneavoastra. Nu va lasați demoralizat și nu renunțați la planurile de schimbare! Horoscop…