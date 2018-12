Horoscop 24 decembrie 2018: Ce aduc SĂRBĂTORILE DE IARNĂ pentru fiecare zodie HOROSCOP 24 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Toate ar trebui sa-ti mearga bine azi si sa te relaxezi asa cum iti place. Totul e sa nu te lasi furat de influentele negative din anturaj, care te cheama sa te alaturi unora la barfe, judecati aspre, critici nedrepte. Daca nu refuzi invitatiile de acest gen, fii sigur ca toata starea de bine cu care pornesti ziua se va transforma in motiv de suparare si dezamagire. Evita, asadar, mediile in care planeaza energii negative, ostilitate, rautati – in ciuda perioadei in care exact acestea ar trebui sa lipseasca – ca s-ar putea sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop, joi, 20 decembrie 2018. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop, joi, 20 decembrie 2018 – Berbec: Ești foarte interesat de indeplinirea unor dorințe despre care știi deja ca nu sunt corecte. Cea mai buna alegere este cea care iți aduce liniște sufleteasca, nu cea care o tulbura.…

- Horoscop joi 13 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop joi 13 decembrie 2018 – Berbec: Ziua aduce o schimbare importanta, de care aveai nevoie pentru a aborda subiecte delicate, in discuțiile cu cei aflați departe sau undeva, mai sus, in ierarhie. Horoscop…

- HOROSCOP 8 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori e nevoie si de o pauza din efortul tau de a ajunge acolo unde vrei, si asta trebuie sa faci si acum! Stai pe loc, nu te mai agita atata si apleaca-te un pic spre sufletul tau, sa vezi de ce are nevoie. Posibil sa ajungi la concluzia…

- HOROSCOP 26 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Daca ti-ai luat candva angajamentul fata de cineva ca vei interveni in ajutorul lui la un moment dat, adu-ti aminte de promisiune si tine-te de cuvant. Tu oricum esti un om foarte corect care-si indeplineste intotdeauna legamintele,…

- HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Ai creat un vis cu multa pasiune, dar ai ajuns intr-un punct de rascruce, cand descoperi ca se poate ajunge la visul tau cel mare si pe alta cale decat cea urmata pana acum. E normala deruta ta intr-un astfel de moment, pentru ca…

- Horoscop vineri, 16 noiembrie 2018. O zodie are parte de schimbari importante Horoscop 16 noiembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi memorabila care anunța schimbari importante. Atenția ți se va indrepta spre familie, spre spațiul intim, fara sa iți neglijezi indatoririle sociale și profesionale. Horoscop…

- HOROSCOP Berbec - Este o luna in care trebuie sa va schimbați atitudinea! HOROSCOP Taur - Sunt in centrul atenției. Mulți va vor oferi cadouri. HOROSCOP Gemeni - Ies la suprafața foarte multe adevaruri. HOROSCOP Rac - Are nevoie de tarie sa treaca de aceasta luna, care nu le…