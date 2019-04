Horoscop 24 aprilie 2019. Gemenii își duc la bun sfârșit proiectele Horoscop 24 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 24 aprilie 2019 - Berbec: Va trebui sa alegi gandul cel bun, dintre toate variantele care iți trec prin minte. Vei reuși sa faci acest lucru, daca scopul tau este binele tuturor, nu doar al tau. Horoscop 24 aprilie 2019 - Taur: Preferi ideile rigide, cele care te ajuta sa te simți in siguranța, chiar daca nu sunt cele mai bune sau cele mai potrivite contextului in care traiești. Horoscop 24 aprilie 2019 - Gemeni: Vei avea posibilitatea de a duce la bun sfarșit anumite treburi, dar nu pe toate și poate nu pe cele pe care… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 22 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 22 aprilie 2019 - Berbec: Poate fi o zi agreabila, chiar daca vor exista și momente de tensiune, cu condiția sa respecți locul și rolul fiecaruia dintre cei din jur. Horoscop 22 aprilie 2019 - Taur: Ești cam tensionat, mai…

- Horoscop 20 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 20 aprilie 2019 - Berbec: O zi cu tendințe puternice, diverse, dar greu de gestionat. E nevoie de un efort sincer de respectare a drepturilor celorlalți, indiferent ce parere ai avea tu despre ei. Horoscop 20 aprilie 2019…

- Horoscop 29 martie 2019. Citeste previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 29 martie 2019 - Berbec: Poate fi o zi destul de zgomotoasa, in care sa simți nevoia sa te retragi, pe fondul oboselii acumulate sau, pur și simplu, pentru ca alegi sa te ocupi de ceva frumos. Horoscop 29 martie 2019 - Taur:…

- Horoscop 14 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 martie 2019 - Berbec: Ai șansa de a ajunge la o ințelegere profunda a unor probleme din trecut, legate sau nu de familie. Poate fi un inceput de vindecare a acestor rani ale sufletului tau. Horoscop 14 martie 2019 - Taur:…

- Horoscop 10 martie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 10 martie 2019 - Berbec: Este o zi in care ar fi mai bine sa te ferești de concluzii categorice și de gesturi pe baza acestora. Rabdarea e o virtute de care ai mare nevoie mereu. Horoscop 10 martie 2019 - Taur: Ai spor in ce…

- Horoscop 14 februarie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 februarie 2019 - Berbec: Incepe sa fie foarte clar ca e nevoie sa te ocupi cu toata seriozitatea de munca și de o buna organizare a finanțelor personale. Așa vei fi sigur de anumite rezultate. Horoscop 14 februarie 2019…

- Horoscop 9 februarie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 9 februarie 2019 - Berbec: Poate fi o zi complicata, mai ales in relația cu un prieten anume sau o ruda cu care nu ai avut relațiile prea bune nici pana acum. Horoscop 9 februarie 2019 - Taur: Ziua aduce un element de pericol…

- Horoscop joi 31 ianuarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop joi 31 ianuarie 2019 - Berbec: Ai in fața o zi in care ar fi bine sa iți pui intrebari despre felul in care traiești, care este contribuția ta la conflictele din jur și ce poți face ca sa indrepți…