Horoscop Berbec. Nu esti cea mai placuta companie astazi. Ai dori ca ceilalti sa te rasfete in gesturi de prietenie si in cuvinte de incurajare, pentru ca treci printr-un moment ceva mai dificil. Sufletul tau pare impovarat de temeri si griji, dar norocul tau de azi este exact sansa de a iesi din mediul incarcat negativ. Ca atare pleaca oriunde vezi cu ochii: o calatorie, o plimbare, o iesire in locuri care te pot rupe de problemele tale e de preferat, pentru ca asa poti uita, pentru cateva ore, de framantarile tale. Nu inseamna ca se rezolva, dar te mai poti relaxa si tu un pic!

