Horoscop 23 noiembrie 2018 – Sentimental, totul ar trebui sa mearga bine

Calugarii budisti devin obezi

Bauturi dulci, prajituri industriale si tigari … Ofertele facute calugarilor budisti din Thailanda sunt din ce in ce mai daunatoare pentru sanatatea lor. Cum nu practica sporturi, din ce in ce mai multi sunt supraponderali. In totala contradictie cu religia. In fiecare zi, mii de calugari budisti primesc cantitati mari de ofrande de la credinciosii… [citeste mai departe]