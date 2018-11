HOROSCOP 23 noiembrie 2018. Se apropie weekendul, zi grea înainte de relaxare pentru multe zodii. Previziuni complete HOROSCOP BERBEC Uneori, cu cat te straduiesti mai mult sa depasesti un impas, cu atat el devine mai puternic si mai greu de trecut, dar nu te lasa pagubas. Insista, pentru ca este o proba de incercare pentru a-ti testa si tu limitele, pentru a demonstra ca esti capabil de mari reusite, chiar si cand pare mai complicata, si ca daca-ti pui vointa la treaba, depasesti orice hop. Da, poate acum pe loc pare un moment dificil, dar daca nu ai avea parte de asa ceva cum ti-ai da seama cat de pregatit esti, cat de ambitios esti, cat de bine poti trece marile piedici aloe vietii? Pune-ti, deci,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2019 BERBEC Esti invitat sa te alaturi unei actiuni, unui proiect din care ai si tu multe de castigat, dar totusi, inainte de a culege roadele, trebuie sa si contribui cu ceea ce stii sa faci tu cel mai bine. Rezultatele foarte bune ale acestei afaceri apar din cooperare, completandu-te…

- RAC - Ai trecut prin atatea pana acum, asa ca a venit momentul sa te relaxezi, sa iei o pauza si sa te bucuri de toate lucrurile frumoase din viata ta, scrie girly.ro. Dupa o perioada in care i-ai ajutat doar pe cei din jur, a venit momentul sa iesi din cochilie si sa te joci. Vei straluci, ii vei…

- Horoscop 17 octombrie 2018 Berbec Berbecii vor avea parte, astazi, de o mica dezamagire, insa nu trebuie sa va lasati doborati de acest mic hop. Eforturile depuse in ultima perioada, la locul de munca, nu vor fi apreciate la adevarata valoare, iar acest lucru va va intrista. Continuati cu aceeasi…

- Daca cineva este nascut in zori sau, mai exact spus, la rasaritul soarelui, atunci Ascendentul va fi in acelasi semn ca si semnul zodiacal al nativului. Din pacate, aceasta situatie este destul de rar intalnita. In celelalte cazuri, Ascendentul personal se calculeaza in functie de numarul de ore…

- Luna Octombrie aduce energie pozitiva pentru unele zodii, in timp ce pentru altele aduce provocari de toate felurile, scrie realitatea.net.BERBECIți vei indeplini nevoie de independența și de dezvoltare, in special in zona relațiilor și parteneriatelor.

- In 6 septembrie, Mercur a intrat in zodia Fecioara. Acest eveniment ne va ajuta sa rezolvam situațiile in care ne-am blocat acum mult timp, dar și sa luam acele decizii care ne vor ajuta sa incepem un nou capitol din viața noastra, scrie realitatea.net.

- Oamenii se impart in doua categorii mari si late: buni si rai. Vom vorbi azi despre cei dintai, despre oamenii cu suflet curat, buni, blanzi si intelepti, care merita tot ce-i mai bun in Cer si pe Pamant. Acestia si-ar da si viata pentru cei de langa ei, scrie realitatea.