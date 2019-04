Horoscop – 23 aprilie 2019 – Atentie, e vremea jocurilor mintii! BERBEC Aveti puncte de vedere diferite si le impuneti cu forta. Noroc ca o dati nitel si pe umor, ca sa fie mai usor de inghitit. E adevarat, unii se vor mai opune, ceea ce va motiveaza si mai tare. Sectorul publicistic este favorizat. TAUR Subconsientul dicteaza azi, iar acesta scoate la suprafata […] Horoscop – 23 aprilie 2019 – Atentie, e vremea jocurilor mintii! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

