- Saturn și-a oprit retrogradarea. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, iți explica, intr-o noua emisiune, cum te afecteaza acest lucru, in funcție de zodia ta. Nativul care ia o decizie vitala.

- BERBEC Laudele, flateriile, lingusirile – ce placute sunt! Stai ca un pisic bine dispus, sub mangierile maiestre ale stapanei. Nu torci, dar esti aproape! Fii atent, fiecare Paradis are un sarpe! Este in afara regulilor obisnuite solutia care iti trebuie. La vremuri de criza trebuie o solutie de criza.…

- Horoscop 16-22 septembrie. Zodia care cunoaște durerea. Astrolog DCNews: Cateva zile naucitoare. Astrologul DC News, Daniela Simulescu, a prezentat pentru fiecare zodie in parte previziunile saptamanii 16-22 septembrie.

- Zodia și partenerul ideal: compatibilitate reușita. Se poate intampla ca dupa ce ați citit acest materiale legat de compatibilitatea zodiilor sa spuneți ca nu este bun, insa aceste lucruri sunt calculate in mare, nu sunt personalizate.

- Un scandal de proporții a izbucnit de curand in lumea televiziunii. O cunoscuta prezentatoare tv a dezvaluit un episod halucinant in care este implicat și un psihoterapeut invitat des la emisiuni tv.

- Saptamana 22-28 iulie a inceput in forta si vine cu vesti cum nu se poate mai bune pentru o zodie. Aceasta va putea, in sfarsit, sa rasufle usurata si va scapa de cea mai mare problema.

- HOROSCOP/ Mercur va fi retrograd și vine cu multe schimbari. De la blocaje și neințelegeri, la revenirea unor iubiri din trecut și curajul de a spune lucrurilor pe nume. Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, face previziunile momentului

- Horoscop de vacanta. Daniela Simulescu, astrologul DC News, a realizat un horoscop al vacantei, pentru fiecare zodie in parte. Nativii Gemeni vor intalni foarte multe persoane in aceasta vara.