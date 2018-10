Horoscop – 22 octombrie 2018 – Gasiti-va dragostea! BERBEC Relatia cu o persoana aluneca usor spre zona intima! Nu va bateti capul sa aflati ce determina aceasta „alunecare”! Lasati-va dusi de acest val, chiar in detrimentul serviciului, ca merita sa va relaxati astfel! TAUR Veti avea parte de putina vanatoare, desi nu va place in mod neaparat. Va cautati un „culcus” nou, […] Horoscop – 22 octombrie 2018 – Gasiti-va dragostea! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

