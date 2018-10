HOROSCOP 22 OCTOMBRIE 2018: Ce aduce începutul de săptămână pentru fiecare zodie Horoscop 22 octombrie 2018 - Berbec Starile tale de spirit sunt fluctuante astazi și ar trebui sa fii atent in relațiile cu ceilalt. Sunt posibile altercații serioase care sa-ți distruga colaborari bune. Ocupa-te mai mult de trupul și sufletul tau. Mergi la un salon de infrumusețare, la o sala de gimnastica sau hoinarește prin magazine și rasfața-te cu un mic cadou. Horoscop 22 octombrie 2018 - Taur 22 octombrie 2018 - Taur Sanatatea este vulnerabila pe segmentele capului, de aceea adopta un regim alimentar și hidrateaza-te suficient. La serviciu se petrec lucruri greu de patruns sau de gestionat. Fii atent… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

