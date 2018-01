HOROSCOP 22 IANUARIE 2018: Sextilul Soare-Luna influenţează ziua. Previziuni pentru luni HOROSCOP 22 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Nu le poti avea intotdeauna pe toate asa cum visezi, ci mai dai piept si cu realitati dureroase. Azi are loc un eveniment in care ti-ai pus mari sperante, inima ta batea mai tare numai cand te gandeai ce se va intampla, dar din pacate asteptarile tale sunt zadarnice. Nu se petrece conform viselor tale, ci aluneci de sus, din vis direct intr-o realitate care nu-ti convine. Nimeni nu este scutit de tristete, de dezamagiri si de suferinte, iar azi se pare ca tu esti cel care trebuie sa le treaca in revista si pe acestea.



