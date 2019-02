BERBEC Va preocupa caminul si reparatiile sau imbunatatirile necesare in locuinta. Sunteti intr-o forma fizica si intelectuala foarte buna si aveti sanse sa duceti la bun sfarsit tot ce v-ati propus pentru azi. Aveti o controversa cu partenerul de viata in legatura cu investitiile planificate pentru casa. Se intrevede o imbunatatire a situatiei financiare in […] Horoscop 22 februarie 2019 – Acordati mai mult timp activitatilor casnice is a post from: Ziarul National