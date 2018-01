Stiri pe aceeasi tema

- Mica Unire a fost legata de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 in Moldova și la 24 ianuarie 1859 in Țara Romaneasca. Oficial. Ocult, evenimentul din 24 ianuarie 1859 a avut ascendent in Pești. Acest aspect este caracterizat…

- In 2 februarie, Venus intra in Varsator, aducand o schimbare in atitudine. Unii se vor simți diferit fața de relațiile in care sunt și vor avea schimbari și in ceea ce privește pe cei pe care ii țin aproape. Multe intrebari ies la iveala. Valorile și credințele pot fi puse la incercare in…

- HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2018: Iata ca a venit momentul sa descriu cea mai mare provocare a anului 2018. Cu doua planete grele si serioase in Capricorn, Saturn & Pluton, n-as exagera daca as spune ca sunteti Greii Zodiacului. Dar e prilej de bucurie pentru noi ceilalti, pentru ca dupa un…

- Horoscopul saptamanii 15-21 ianuarie 2018 va fi marcat de 3 evenimente astrale importante: 17 ianuarie: Luna Noua in zodia Capricorn; 18 ianuarie: intrarea planetei Venus in zodia Varsator 20 ianuarie: intrarea Soarelui in zodia Varsator. Fiecare dintre acestea va influența…

- Horoscop Corpurile celeste s-au strans, cum fac mereu la inceput de an, intr-o emisfera a zodiacului, in șase zodii, de la Scorpion la Berbec, dispunerea de iarna cum spunea Jonathan Cainer. Nicio planeta retrograda, o tripla conjuncție, larga, intre Soare, Venus și Pluton in Capricorn, o a doua conjuncție…

- Berbec - este copilul zodiacului, dar trebuie sa dea un examen de maturitate profesional in acest an. Este un an prielnic pentru a avansa.Financiar le merge bine, pot aparea moșteniri.Sa nu se bazeze pe nimeni in acest an, sa nu-și faca concediul cu prietenii. Nu e un an de distracții.…

- ”Cercetarile asupra vederii la distanța si experiențelor extracorporale indica faptul ca si campul biofizic poate gandi separat fata de creier si poate, atunci cand este puternic, sa devina conștient de sine (constiinta de nivel inalt). Aceasta permite visul lucid, calatoriile astrale si percepția intregii…

- Berbec Va avantati in sus, pe scara ierarhiei profesionale, meritele va sunt recunoscute din plin si va recomandam sa cereti mariri de salariu. Puteti incepe o relatie de dragoste sub auspicii promitatoare. Taur Luna in semnul dumneavoastra va echilibreaza, astfel incat sa puteti…

- Anul 2018 se anunta unul energic. Conjunctia Marte/Jupiter in Scorpion aduce impliniri pe toate planurile, dar mai ales la capitolul cariera si familie. Soarele, Venus si Pluto in Capricorn tin zodiile cu picioarele pe pamant. Se dezvolta o constienta sociala la toate zodiile, oamenii sunt mai atenti…

- Horoscopul saptamanii 8-14 ianuarie 2018 incepe cu 3 aspecte astrale armonioase, aducatoare de noroc și optimism pentru toate zodiile. Primele doua sunt formate de Jupiter, planeta Norocului, cu Soarele și cu Venus (planeta Iubirii). Cel de-al treilea este format de Marte, planeta Acțiunii…

- Horoscopul Mihai Voropchievici 8 - 14 ianuarie. Berbec - E pe picior de plecare. Taur - Il așteapta lucruri bune. Gemeni - E in cautare, schimba locul de munca. Rac - Va primi cadouri de la persoane dragi. Leu - Are o saptamana buna. Fecioara - Tensiune, are nevoie…

- HOROSCOP 2018 Mihai Voropchievici Berbec: 21 martie - 20 aprilie - Pozitivitate, are zambet Taur: 21 aprilie - 21 mai - Ofera multa iubire. Sunt generoși și au grija de apropiați Gemeni: 22 mai - 21 iunie - Nu se tem sa iubeasca. Sunt afectivi HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI:…

- Berbec. Un an bun in care vei renunta la partenerii care te limiteaza si nu iti ofera nimic. 2018 este potrivit pentru investitii financiare si pentru o schimbare de functie. Taur. Sanse foarte mari sa scapi de singuratate. Jupiter te va ajuta sa cunosti o persoana importanta sau sa oficializezi…

- Astrologul Mariana Cojocaru a facut horoscopul complet pentru anul 2018 și a precizat zodiile care vor avea cel mai mult noroc in acest an. Berbec: Va avea un an foarte bun, pentru ca Uranus va intra in cea dea doua casa: sector astro-financiar. Veniturile berbecilor vor fi susținute, mai ales pentru…

- >Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numara Balanța, Varsator, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun in cariera, sanatate, casatorie. In plus, li se indeplinesc…

- Berbec - an de corectarea a greșelilor, trebuie sa-și asume responsabilitați. Taur - prietenii și casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni - nu trebuie demarate alte proiecte, pana nu le terminați pe cele vechi. Cuplurile care nu au copii pot deveni parinți.…

- Horoscopul lunii ianuarie 2018 este marcat de cateva evenimente importante care vor aduce schimbari majore pentru toate zodiile. Ianuarie va incepe cu o Luna Plina in zodia Rac (semn al familiei, tradiției, generozitații) și se va incheia cu o Luna Plina in zodia Leu (semn al iubirii, creativitații…

- Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru anul 2018, ca sa stii cum vor fi urmatoarele 12 luni in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru anul 2018 si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste horoscopul anului 2018…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…

- Horoscop Oana Hanganu.Saptamana 18-24 decembrie va incepe cu Luna Noua in zodia Sagetator, zodie in care se vor afla și Soarele, Saturn, Venus și Mercur retrograd. Luna Noua din 18 decembrie și din zodia de foc Sagetator ne va incuraja sa ne facem planuri, sa fim optimiști și sa ne bucuram,…

- Se dezvolta o constienta sociala la toate zodiile, oamenii sunt mai atenti la ce se intampla in jurul lor, devin mai generosi, mai buni. Horoscop 2018 zodii de Foc Berbec, Leu, Sagetator Un an creativ, care incepe cu Uranus in Berbec si Mercur in Sagetator. Toate retrogradarile…

- Mihai Voropchievici, mantra pentru fiecare zodie. Berbec: Accepta prezentul, elibereaza-te de trecut și crezi in viitorul tau Taur: Fa doar ceea de care te temi. Ai incredere in tine și spune-ți: eu pot Gemeni: Ce nu e corect, nu face. Ce nu-i adevarat nu spune și fa intotdeaune…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 11-17 DECEMBRIE Berbec: Fertilitate și belșug Taur: Saptamana de atenționari și mesaje Gemeni: Saptamana de plimbareala Rac: Saptamana cu protecție divina Leu: Se produce un salt calitativ in viața Fecioara: Iși poate rezolva…

- Horoscopul saptamanii 11-17 decembrie 2017 incepe cu intrarea Lunii in zodia Balanței, chiar in dimineața zilei de luni. Pana miercuri dupa-amiaza, Luna in Balanța va favoriza colaborarea și comunicarea, dar nu sunt excluse divergențele sau tensiunile, pentru ca nimeni nu va dori menținerea…

- In cercurile astrologice se crede ca Sagetatorul este cel mai norocos semn dintre toate pentru ca este patronat de planeta Jupiter, asociata cel mai des cu norocul si sansa. Cu toate acestea, Jupiter influenteaza toate zodiile, asa ce incearca-ti norocul atunci cand Jupiter iti traverseaza…

- Berbec - O luna de protecție divina. Ei sunt protejați de deochi și de atacuri agresive din toate zonele. El este deschizatorul de horoscop. Taur - Are o luna in care i se recomanda sa lase grijile deoparte și sa se relaxeze. Daca se rel Gemeni -Sunt mai agitați. Au o luna de batalii,…

- Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru perioada 4 -10 decembrie 2017, ca sa stii cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste…

- Horoscop decembrie 2017: Sub configurațiile amintite, predomina entuziasmul, increderea și impresia ca orice este posibil. Dar la fel de bine se pot manifesta și lipsa de masura, nesocotința și imprudența. Din aceasta cauza, pentru a trai doar influențele pozitive și a ne feri de cele neplacute,…

- Horoscop decembrie Mihai Voropchievici. Care sunt zodiile care se imbogațesc in Decembrie și sunt favorizate. Potrivit numerologului Voropchievici, doua dintre zodii vor avea parte de multe surprize financiare. Luna decembrie are cinci zile de joi, cinci zile de vineri, cinci zile de sambata.…

- Zodiile norocoase in dragoste Gemeni Decembrie este o perioada frumoasa pentru Gemenii care vor sa caute iubirea. Vor avea numeroase ocazii sa se distreze cu prietenii si sa se imprieteneasca cu persoane interesante si atractive. Nativii zodiei care sunt deja casatoriti sau logoditi,…

- Horoscop 30 noiembrie 2017. Ziua poate deveni interesanta pentru Fecioara. Horoscop 30 noiembrie 2017 – Berbec Poate deveni o zi complicata, daca vei apasa prea mult pe cuvinte, mai ales în discuțiile cu partenerul de cuplu sau un alt partener, la fel de important.…

- BERBEC – In decembrie, nativii vor fi concentrați mai mult pe cariera lor decat pe viața sentimentala. Este inceputul unei perioade de succes, care va dura pana la jumatatea lui ianuarie! Iar oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de Berbeci mai degraba pentru bani sau succes.!…

- Horoscop Mihai Voropchievici 27 noiembrie - 3 decembrie 2017 Berbec: Saptamana alunecoasa, sunt pe o pojghița foarte alunecoasa, aveți grijpa cum acționați. Taur: Trebuie sa ia niște decizii clare ca sa-și consolideze poziția. Gemeni: O saptamana cu o luna rasturnata, lasați…

- Iata ce spun astrele: Berbec – saptamana alunecoasa pe o pojghița de gheața foarte subțire. Aveți grija ce hotarari luați. Nu intrați la atac daca simțiți ca va fuge pamantul de sub picioare Taur – saptamana in care se vor lua deciizii clare pentru a-și consolida poziția. Fie la serviciu,…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 20-26 NOIEMBRIE 2017. Berbec - Are protecție divina Taur - Primește atenție din partea celor dragi Gemeni - Face schimbari benefice Rac - Are o saptamana cu fertilitate și belșug Leu - Face o schimbare deosebit de importanta. Fecioara…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 17 noiembrie 2017. Berbec Nu ești în cea mai buna forma. Te-ai certat cu un prieten din cauza unei discutii mai vechi. Acum îti pare rau ca te-ai înfierbântat atât. Treci peste mândrie si da-i un…

- Horoscop Se zice si Bogdan Petriceicu Hasdeu aminteste de aceasta istorie veche, populara, ei bine se spune ca episcopi si sfinti parinti s-au adunat la un mare consiliu ca sa mai puna pacate pe capul oamenilor, sa mai nascoceasca ceva ca sa tina prostimea sub ascultare si sa le ia banii.

- Horoscop Mihai Voropchievici 13-18 noiembrie 2017: Berbec - caștigatori pe toate planurile, din toate punctele de vedereTaur - sunt intr-o saptamana de alergaturaGemeni - sa nu forțeze mana noroculuiRac - vor primi un cadou minunatLeu - e intr-o perioada de…

- Guvernatori, patroni, parinti, ele sunt planetele care au "grija" de anumite zodii. Unii doar de o zodie, altii de cate doua... In mersul lor rotund pe zodiac, aceste planete trec prin zodii in care se simt bine, altele in care se simt ca niste strainer, in altele total inconfortabil, dar odata la…

- Berbec: muncitor, curajos Taur: dragastos si iubitor Gemeni: schimbator, se adapteaza repede Rac: are o intuiție de aur și o imaginatie bogata Leu: expansiv, deschis Fecioara: inteligența debordanta și un bun analitic Balanta: diplomat și elegant Scorpion:…

- Berbec Intre 30 octombrie, dupa ora 11:47′, și 1 noiembrie dimineața, amintiri, melancolie, pareri de rau, analiza retrospectiva a unei etape de viața personala. Posibile considerații morale, filosofice sau religioase determinate de o intamplare speciala, esențiala, care pune in ecuație problemele fundamentale…

- Intre 30 octombrie, dupa ora 11:47, și 1 noiembrie dimineața, amintiri, melancolie, pareri de rau, analiza retrospectiva a unei etape de viața personala, scrie libertatea.ro. Posibile considerații morale, filosofice sau religioase determinate de o intamplare speciala, esențiala, care pune in ecuație…

- Previziuni Urania pentru perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2017. Opoziții semnificative pe axa Berbec/Balanța. Berbec Intre 28 și 30 octombrie dimineața, posibile surprize sau sentimente ciudate provocate de intalnirea cu unii prieteni. Intre 30 octombrie, dupa ora 11:47′, și 1 noiembrie dimineața,…

- Berbec: Venituri suplimentare, primiti finantari Taur: Noi parteneriate, relatie de cuplu armonioasa Gemeni: Lucrati foarte bine in echipa Rac: Sunteti foarte norocosi, vi se intampla lucruri minunate Leu: Va gasiti adevaratul sens al vietii Fecioara: calatorii…

- Urmariti „Uranissima”, emisiunea de analiza și previziuni astrologice prezentata de Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 21-27 octombrie și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți influențeaza…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 22-28 OCTOMBRIE: Berbec - Trebuie sa aiba mai multa rabdare pentru ca norocul va fi de partea lor daca vor știi sa aștepte. Taur - Dau lovitura - vor fi mulțumiți și financiar și sentimantal. Gemeni - Au o saptamana de comunicare multa, dar atenție…