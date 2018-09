Stiri pe aceeasi tema

- In 6 septembrie, Mercur a intrat in zodia Fecioara. Acest eveniment ne va ajuta sa rezolvam situațiile in care ne-am blocat acum mult timp, dar și sa luam acele decizii care ne vor ajuta sa incepem un nou capitol din viața noastra, scrie realitatea.net.

- BERBEC Intuitia si simtul practic va ajuta sa luati decizii inspirate in activitatea profesionala. Daca vi se propune asocierea intr-o noua afacere, nu va grabiti sa refuzati! Perspectivele par sa fie foarte promitatoare. Evitati discutiile aprinse si relaxati-va mai mult. TAUR Este posibil sa decideti…

- BERBEC: Astazi, aveti posibilitatea sa plecati intr-o calatorie de serviciu. Relatiile cu persoana iubita si cu colegii sunt excelente.TAUR: Dupa o perioada dificila, lucrurile merg mai bine. Ar fi bine sa aveti rabdare si sa nu fiti impulsiv.

- Horoscop 15 iulie 2018. Sagetatorii se bucura de recunoaștere pe plan profesional Horoscop 15 iulie 2018 – Berbec Ai la dispoziție o zi in care te poți odihni sau, cel puțin, te vei putea detașa de orice fel de problema, pentru ca știi ca altfel nu faci decat sa iți inutil complici situația. Horoscop…

- BERBEC: Este posibil ca planurile de vacanța sa fie amanate sau anulate. Nu va intristați, pentru ca in curand veți avea o alta oportunitate.TAUR: Reușiți sa duceți la bun sfarșit o serie de proiecte incepute de mai multa vreme.

- ZODIILE DE FOC Berbecii au o luna plina de aventuri care ii vor face mai responsabili, culmea. Vor invața din eșecuri, din refuzuri și vor ști cum sa abordeze o persoana in vederea unei relații serioase. Leii și Sagetatorii au o luna iulie precum una de miere. Totul va fi roz pentru…

- BERBEC: Daca in ultimele zile ați avut mai multe probleme, acum este timpul sa va faceți o mica vacanța. Evitați conflictele cu cei din familie.TAUR: Primiți multe sfaturi, dar ascultați-le pe cele mai bune.