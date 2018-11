HOROSCOP 21 noiembrie: Taurii sunt plini de energie, iar Racii au nevoie de o schimbare

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Pericol de infectii sau de accidentari! Pana o sa descoperiti pe unde are de gand sa se instaleze o infectie, vitaminizati-va natural, fara pastile, si, daca tolerati, treceti si pe mujdei de usturoi. Just in case! TAUR Astrele isi cam fac de cap cu dragostea voastra! Problema este ca, daca…

- BERBECSunteti plin de energie si duceti la capat o lucrare inceputa in urma cu mult timp. Nu va grabiti sa refuzati propunerea de colaborare din partea unui prieten.TAURAți ajuns la un consens intre ceea ce vreți și ce aveți nevoie.

- BERBECNu trebuie sa plecați urechea la toate barfele. Totul trebuie verificat, mai ales daca sunteți puși in situația de a lua unele decizii.TAURSunteți plin de idei și dați dovada de ingeniozitate.

- Al doilea weekend al lunii octombrie aduce batai de cap pentru unii nativi. Taurii vor fi coplesiti de ganduri despre trecut, in timp ce Racii vor avea doua zile de vis. Afla si tu ce spune horoscopul 13 - 14 octombrie despre zodia ta:

- BERBEC: Sarcinile casnice va vor ocupa o mare parte din timp, chiar daca unele dintre ele nu va fac prea mare placere. Este o zi perfecta pentru a o petrece cu cei dragi. TAUR: Va fi o zi plina de intamplari incitante, veți fi foarte energici și plini de viata.

- Horoscop 9 octombrie Berbec Pentru berbecii care și-au pus in cap sa rezolve probleme personale nu este o zi prea buna. Prietenii și colegii au neaparata nevoie de ajutor și, fie ca-ți place sau nu, ești cam singurul care il poate oferi. Experiența ta de viața este extrem de importanta in aceste…

- BERBECDin cauza unor probleme la locul de munca aveti impresia, ca nu va intelege nimeni. Cu toate acestea, un prieten va ajuta cu sfaturi si va reda increderea in viitor.TAURNu prea reusiti sa va stabiliti o lista de prioritati.

- BERBECEste posibil sa fiți implicat intr-un scandal la serviciu din cauza barfelor. Stapaniți-va și fiți prudent in afirmații.TAURSe pare ca va irita problemele care apar din cauza neințelegerilor cu un partener de afaceri. Comunicarea este esențiala.