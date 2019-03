BERBEC Sunteti agitat si nervos din cauza unor dificultati financiare. Faceti un efort si pastrati-va calmul, pentru ca altfel riscati sa aveti probleme la locul de munca sau in relatiile cu partenerii de afaceri. Ar fi bine sa amanati deciziile importante si activitatile care necesita putere de concentrare. TAUR Relatiile parteneriale sunt incordate din […] Horoscop 21 martie 2019 – Aveti tendinta sa va implicati in mai multe activitati is a post from: Ziarul National