Horoscop 21 martie 2018 – Aveti tendinta sa va implicati in mai multe activitati BERBEC Sunteti agitat si nervos din cauza unor dificultati financiare. Faceti un efort si pastrati-va calmul, pentru ca altfel riscati sa aveti probleme la locul de munca sau in relatiile cu partenerii de afaceri. Ar fi bine sa amanati deciziile importante si activitatile care necesita putere de concentrare. TAUR Relatiile parteneriale sunt incordate din […] Horoscop 21 martie 2018 – Aveti tendinta sa va implicati in mai multe activitati is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va atrage din primul moment. Fiti prudent si modest. La locul de munca sau in afaceri este recomandat sa fiti foarte atent si sa nu va asumati niciun risc. Puteti sa va bazati pe intuitie. TAUR Va simtiti in forma intelectuala excelenta, aveti…

- Aceasta Luna Noua in Pesti are un caracter mai special. Ea aduce energia proaspata a unui nou inceput – sustinut si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani.…

- BERBEC Astazi creativitatea este mai mare decat de obicei si s-ar putea sa va preocupe ideea de a incepe o activitate noua. Aveti sanse sa va afirmati pe plan intelectual. Parcurgeti o perioada favorabila inspiratiei artistice. Nu neglijati odihna. TAUR La locul de munca sau in afaceri, cu toate ca…

- BERBEC Se pare ca resimtiti o stare de nemultumire si iritare si aveti tendinta sa va iesiti usor din fire. Este recomandat sa faceti apel la stapanirea de sine si sa evitati reactiile exagerate. In relatia cu partenerul de viata ar fi bine sa ocoliti subiectele delicate, care pot conduce la discutii…

- BERBEC Se pare ca sunteti nemultumit de tot ce se petrece in jur si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Temperati-va spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant. Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale. Aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza…

- BERBEC Primiti musafiri de departe si sunteti nevoit sa va schimbati complet programul. O persoana apropiata ar putea sa va solicite sfatul sau ajutorul pentru rezolvarea unei probleme de sanatate. Nu este exclus sa primiti o veste mai putin placuta de la un prieten. TAUR Aveti posibilitatea sa rezolvati…

- BERBEC Nu semnati documente oficiale si nu luati decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur ar putea sa nu fie de acord cu toate ideile dvs. In plan sentimental totul ar trebui sa mearga bine. Partenerul de viata va ajuta sa depasiti mai usor dificultatile cu care va confruntati.…

- BERBEC Este posibil ca un membru al familiei sa nu isi respecte o promisiune in legatura cu o suma de bani. Nu va grabiti sa ii faceti reprosuri! S-ar putea sa aiba motive obiective. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa flexibilitate in relatiile cu prietenii si cu membrii familiei. TAUR Pe […]…

- BERBEC Aveti sanse mari de succes la locul de munca sau in afaceri si s-ar putea sa fiti nevoit sa faceti mai multe drumuri scurte. O persoana cu autoritate, care va apreciaza corectitudinea, este dispusa sa va acorde un sprijin important. Intampinati dificultati in plan sentimental. Le puteti rezolva,…

- BERBEC Este o zi buna pentru a face schimbari in locuinta. Tineti cont si de parerile partenerului de viata. Puteti sa va faceti planuri de viitor. Nu va implicati in mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca s-ar putea sa nu terminati niciuna! Primiti un cadou care va impresioneaza. TAUR Daca…

- HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este o zi in care relatiile parteneriale sunt importante. Dinspre prieteni vin informatii bune privitoare fie la relatia cu partenerul de viata, fie la o relatie profesionala aflata in curs de desfasurare. Neplaceri pot aparea numai…

- Berbec 21.03 – 20.04 Ai in fața o perioada importanta in plan profesional. Se contureaza o etapa noua, cu multa activitate, sarcini de lucru de anvergura, relații colegiale tumultoase. Este rost de obținere a unor colaborari cat se poate de fructuoase, cel puțin pentru un an de zile de acum inainte.…

- BERBEC Se intrevede o zi destul de agitata, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munca si acasa. Aveti idei originale si valoroase, care va pot fi de mare ajutor pe plan profesional. In plan relational, este o zi buna pentru rezolvarea controverselor sau a eventualelor conflicte, pentru reconcilieri…

- BERBEC Incepeti sa aveti mai multa incredere in dvs. si sa va recapatati optimismul. Nu neglijati problemele celor apropiati, pentru ca altfel riscati sa vi se reproseze ca sunteti indiferent. Fiti cat mai prudent si respectati cu strictete legea, regulamentele etc. TAUR Se pare ca simtiti nevoia…

- Horoscop martie 2018 Fecioara. Relațiile cu anturajul apropiat sunt frecvente. Este momentul sa te desprinzi din relațiile care s-au dovedit nepotrivite. Astfel se face loc in preajma ta pentru alte personaje de o mai buna calitate.

- Horoscop martie 2018 Rac. Relațiile sentimentale iți dau mult de furca, de aceea fii prudent și ține-ți in frau emotivitatea. De fapt este o perioada favorabila testarii acestor relații și vor rezista numai acelea fundamentate pe baze solide și de buna calitate.

- BERBEC Aveti sanse de reusita in plan profesional si in activitatile casnice. Schimbarile pe care intentionati sa le faceti pot fi bine primite daca aveti grija sa cereti si parerea celor din jur. Nu faceti exces de zel asumandu-va prea multe responsabilitati, pentru ca exista riscul sa nu le faceti…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta. TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine…

- BERBEC Sunteti nevoit sa faceti o scurta calatorie neplanificata. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa rezolvati tot ce v-ati propus. Relatiile sentimentale ar putea sa fie putin tensionate din cauza unor neintelegeri. Pastrati-va calmul in discutiile cu persoana iubita. TAUR La locul…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- BERBEC Daca intentionati sa demarati o afacere sau un proiect nou, puteti fi optimist. Aveti sanse sa gasiti cea mai buna cale de a va pune planurile in aplicare si de a obtine sustinere financiara. In ceea ce priveste sanatatea nu se intrevad probleme deosebite, dar acordati mai mult timp odihnei.…

- BERBEC Aveti de rezolvat o serie de probleme care nu suporta amanare. Sunt sanse sa duceti totul la bun sfarsit, daca actionati cu calm si fara sa va pripiti. Va pregatiti pentru o calatorie in interesul familiei, impreuna cu partenerul de viata. Verificati cu atentie bagajele, ca sa nu aveti surprize…

- BERBEC Intampinati mici dificultati financiare, insa nu aveti motive de ingrijorare, fiindca este o situatie de scurta durata. O persoana apropiata v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Daca acceptati, sunt sanse sa va imbunatatiti situatia financiara. TAUR Aveti sanse reale de succes in…

- BERBEC Ziua este potrivita activitatilor gospodaresti care isi asteapta randul mai de mult pentru a fi desfasurate. Totusi, actiunile de anvergura care implica si decizii majore lasa-le pentru o alta data. Fereste-te de emotii si de implicarea in treburile altora! TAUR Evita…

- Deși putem sa ne bazam pe horoscop pentru a ne raspunde la tot felul de intrebari, astrologia are raspunsuri mai clare privind atat felul in care facem anumite alegeri, cat și zodiile care au predispoziția sa faca alegeri proaste.

- BERBEC 21.03-20.04: Lucrurile par sa progreseze si va apropiati curand de succes. Acum este o ocazie sa faceti o impresie buna, mai ales ca plasarea Lunii va ajuta planurile sa infloreasca. Ar fi bine sa socializati si sa va bucurati de compania celorlalti. TAUR 21.04-21.05: Jupiter va face…

- HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Te preocupa aspectele materiale ale traiului cotidian. La prima vedere pot aparea temeri diverse, insa mai intai analizeaza atent ce nevoi ai tu, ce nevoi au cei dragi si ce posibilitati financiare ai la dispozitie deocamdata. Orienteaza-te…

- BERBEC Va tenteaza ideea de a incepe o noua afacere pe cont propriu pornind de la experienta acumulata in ultima vreme. Aveti sanse sa obtineti un profit frumos. In plan profesional, aprecierile superiorilor v-ar putea atrage invidia unor colegi. Este momentul sa le dovediti tuturor ca puteti fi un…

- Horoscop zilnic 31 ianuarie 2018. Previziuni pentru toate zodiile! BERBEC Jucați rolul de șef acasa, pentru ca altfel partenerul de viața nu se pune pe treaba. Nu va lasa inima sa o faceți din prima, dar știți ca nu aveți alta soluție. TAUR Lasați trecutul în urma.…

- BERBEC S-ar putea sa fiti indispus din cauza unor dificultati in plan profesional sau in afaceri. Nu este exclus sa deveniti irascibil si sa provocati conflicte cu cei din jur. Temperati nervozitatea si sa incercati sa analizati la rece cauzele situatiei. Ar fi bine sa amanati deciziile importante.…

- BERBEC Intuitia si simtul practic va ajuta sa luati decizii inspirate in activitatea profesionala. Daca vi se propune asocierea intr-o noua afacere, ar fi bine sa nu va grabiti sa refuzati. Perspectivele par sa fie foarte promitatoare. Evitati discutiile aprinse si relaxati-va mai mult. TAUR Decideti…

- BERBEC Va puteti astepta la o zi agitata, cu multe probleme de rezolvat. La locul de munca este posibil sa vi se incredinteze o parte din sarcinile unor colegi. Nu este cazul sa va faceti griji: sunteti capabil sa faceti fata cu succes tuturor problemelor. S-ar putea ca situatia financiara sa nu va…

- HOROSCOP 26 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ziua aduce cheltuieli pentru traiul cotidian, dar vor intra in discutie si achizitionarea cadourilor pentru cei dragi. Posibil sa cumperi ceva sau sa faci anumite comisioane pentru cineva aflat in strainatate. Alcatuieste o lista de prioritati…

- BERBEC Va puteti astepta la o zi agitata, cu multe probleme de rezolvat. La locul de munca este posibil sa vi se incredinteze o parte din sarcinile unor colegi. Nu este cazul sa va faceti griji: sunteti capabil sa faceti fata cu succes tuturor problemelor. S-ar putea ca situatia financiara sa nu va…

- BERBEC S-ar putea sa deveniti irascibil si exista riscul sa ii dati partenerului de viata o replica nejustificat de dura, pe care o veti regreta mai tarziu. Daca va urcati la volan, ar fi bine sa tineti cont de faptul ca riscul de accidente este sporit. In contextul astral tensionat de azi, amanati…

- BERBEC Azi este posibil sa fiti mai sensibil decat de obicei si sa nu va simtiti in cea mai buna forma intelectuala. Avand in vedere contextul astral relativ dificil, amanati luarea deciziilor importante, nu semnati documente oficiale si nu faceti planuri pe termen lung. TAUR Ar fi bine sa nu va faceti…

- BERBEC Este posibil sa fiti cam visator si sa aveti tendinta de a neglija probleme importante sau care nu suporta amanare. Nu este momentul sa incepeti noi activitati, din cauza ca deciziile pe care le luati ar putea fi neinspirate sau chiar eronate. Ar fi bine sa profitati de ajutorul pe care vi-l…

- BERBEC Aveti mari sanse de reusita in tranzactii comerciale. Daca intentionati sa faceti anumite schimbari in locuinta, puteti conta pe sprijinul familiei. Dupa-amiaza puteti sa faceti planuri de viitor impreuna cu partenerul de viata. Ar fi bine sa tineti cont ca este posibil sa va confruntati cu o…

- BERBEC La locul de munca, este posibil sa se vorbeasca despre o schimbare la nivelul conducerii sau ca urmeaza sa aveti un superior ierarhic nou. Daca aveti o afacere proprie, este o zi buna pentru activitati de promovare. Daca va doriti sa incepeti o afacere, acum este momentul sa va puneti planurile…

- BERBEC O afacere sau un proiect evolueaza sub asteptari si aduce doar o parte din beneficiile pe care ati contat. Azi sunt sanse sa primiti un ajutor nesperat din partea unei persoane apropiate. Relatiile cu colegii de munca si cu partenerii de afaceri ar trebui sa decurga fara probleme. Este o zi buna…

- BERBEC Este o zi buna pentru pentru a va pune ideile in aplicare, mai ales in plan social. Sunteti entuziast si va puteti baza pe sprijinul prietenilor si al persoanei iubite. In activitatea profesionala si in afaceri ati putea avea tendinta sa va asumati riscuri prea mari. Fiti prudent si ganditi-va…

- Berbec Relațiile parteneriale sunt importante, deoarece se vor discuta planuri profesionale de anvergura. In mod special relațiile din campul muncii, care vizeaza colaborari vor fi aduse in discuție pentru revizuiri sau imbunatațiri deosebite. Controversele se ivesc de la te miri ce, insa…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- BERBEC: Sunteți creativ și va preocupa ideea de a incepe o activitate noua. Astazi aveți mari șanse sa va afirmați pe plan intelectual.TAUR: Sunteți confuz și va lipsește simțul practic. Nu este exclus sa fiți ințeles greșit de cei din jur.

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Se prevad schimbari pentru zodii, unele fiind repercusiuni ale eclipsei din august, scrie zodiacool.ro. Citeste si HOROSCOP: Topul zodiilor greu de iubit. Iata care sunt Nativii vor avea parte pana pe 31 ianuarie de surprize pe toate planurile, atat sentimental cat și profesional.…

- Horoscop 30 decembrie 2017. Racii au o zi frumoasa, daca uita de supararile din relațiile cu toți cei din jur Horoscop 30 decembrie 2017 – Berbec Poate fi o zi speciala, prin momentele de inspirație pe care ți le aduce. Nu este o obligație sa ții cont de ele, dar dorința de a-ți face viața mai frumoasa…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Berbec – Horoscop 26 decembrie 2017 Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste.Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori…

- BERBEC Se pare ca sunteti nemultumit de tot ce se petrece in jur si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Temperati-va spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant. Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale. Aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza…