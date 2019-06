Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 16 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 iunie 2019 - Berbec: S-ar putea sa te surprinda numarul solicitarilor care vin de la cei din familie sau chiar de la munca. Primul impuls ar fi sa le respingi pe toate, fara sa explici nimic. Horoscop 16 iunie 2019 - Taur:…

- HOROSCOP. Berbecii, Gemenii, Racii și Peștii, cel mai probabil, iți vor spune sa-i privești in timp ce iși vor duce la indeplinire visul, chiar daca poate pe moment i-ar putea descuraja puțin, scrie antena3.ro. De asemenea, ar putea sa-ți aduca aminte ca nici nu ți-au cerut parerea. Citeste…

- "Guvernul Romaniei va ramane in functiune, va continua implementarea programului de guvernare. In Parlament avem deja niste lego noi. Legea care prevede interzicerea exportului de bustean din Romania. Stiu ca e deranj mare. Cine vrea sa exporte, trebuie sa faca mobila in Romania si exporta mobila.…

- Conform noilor prevederi, o noua categorie de angajați pot beneficia de asigurarile sociale. Este vorba despre muncitorii zilieri. Schimari importante pentru o categorie de muncitori. Conform unei noi ordonanțe publicate recent in Monitorul Oficial, firmele și antreprenorii independenți care folosesc…

- Palermo si-a pus antrenor nou, al treilea in acest sezon! Atacantul roman George Puscas, 23 de ani, va lucra cu Delio Rossi, care i-a luat locul lui Roberto Stellone, demis dupa egalul de luni, 1-1 acasa cu Padova. Tehnicianul de 58 de ani, fost la echipe precum Lazio, Fiorentina sau Sampdoria, a semnat…

- Dinamo și-a ales tricourile pentru ediția viitoare, cand vrea sa atace eventul. Va reveni la al treilea rand de echipament, in galben-negru, ca atunci cand a infaptuit performanța de la Liberec. „Cainii" vor ataca eventul ediția viitoare, așa cum a promis Mircea Rednic, și vor avea din nou trei randuri…

- BERBEC: Trebuie sa va apreciati mai mult si sa nu va pierdeti increderea in voi, in pofida cuvintelor rautacioase pe care le auziti la adresa voastra. TAUR: Fiti atenti cui va destainuiti problemele, pentru ca in jurul vostru sunt mai multe persoane care nu sunt sincere.