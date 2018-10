Berbec - In data de 23 octombrie Soarele va intra in Scorpion si va face aspect de Stellium cu alte trei planete aflate in aceasta constelatie: Venus Retrograd, Mercur si Jupiter. O perioada tensionata pentru voi, deoarece Stellium-ul din Scorpion face aspect de cuadratura cu Marte din Varsator. In mod deosebit, in plan financiar. Aspecte nefaste pentru mosteniri, sposorizari, finantari. Sa nu depindeti de nimeni!

Taur - Stellim-ul din Scorpion face un aspect de opozitie cu Soarele natal si cu Luna care va intra in Zodia Voastra in a doua parte a saptamanii viitoare.Opozitia celor doi…