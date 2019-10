HOROSCOP 2020. Zodiile care vor avea noroc cu carul anul viitor. Toate merg ca unse Pești Cei care se tem ca in 2020 nu iși vor intalni iubirea vieții, trebuie sa-și alunge aceste ganduri negre, pentru ca dorința lor se va implini, in sfarșit. Nu va fi ușor, dar dupa mai multe dezamagiri, va aparea și persoana mult așteptata. Pentru nativii care au deja intemeiata o familie, anul 2020 va fi unul al consolidarii relației, inclusiv subb aspect financiar. Taur Pentru reprezentanții acestui semn zodiacal, 2020 va fi unul fermecator. Trebuie sa se aștepte la aventuri extraordinare, pe care și le doreau de mult, dar pentru care nu au avut, pana acum, nici bani,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

