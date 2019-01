Stiri pe aceeasi tema

- Berbecul, Gemenii si Leii sunt favoriti de astre anul viitor, dar alte semne nu sunt mai putin norocoase. Berbec Berbecul trebuie sa se pregateasca pentru schimbare. Mai ales in viata personala. Stelele promite celor nascuti sub acest semn intalniri romantice noi, care mai tarziu se…

- Solstițiul de iarna 2018. Solstțiul de iarna este un moemnt important din punct de vedere astronomic și astrologic și apare in noaptea din 21-22 decembrie 2018. Iata ce inseamna acest fenomen și cum sunt afectate zodiile.

- Horoscop decembrie. Luna decembrie aduce schimbari ale energiilor pentru toate zodiile. Urmeaza o perioada cu aventuri noi pentru fiecare semn zodiacal în parte.

- Horoscop saptamanal 19-25 noiembrie. Saptamana viitoare sta sub semnul schimbarii. Pe 23 noiembrie se formeaza Luna Plina in Gemeni, un fenomen astral extre, de important pentru toate zodiile. Trei zodii simt din plin efectele Lunii Pline in Gemeni. Iata cum!

- Zodiile feminine care vor deveni mame in 2019:FEMEIA VARSATOR. Femeile Varsator care incearca de mult timp sa aiba un copil și care au o relație stabila trebuie sa stea liniștite. In 2019, testul de sarcina ar putea ieși pozitiv, iar asta le va aduce multa fericire in suflet. Vor…

- HOROSCOP TAUR - Planeta care iti guverneaza zodia este retrograda de Halloween. Vei avea doar experiente neplacute. Apar probleme de sanatate si in relatiile cu cei din jur. Vei revedea persoane pe care le credeai de mult disparute din viata ta. HOROSCOP BALANTA - Universul ti-a pregatit…

- Cred ca toti oamenii au intentii bune si le acorda toata increderea fara sa puna la indoiala onestitatea acestora. Sunt naivi, usor copilarosi si se incred in oricine.BalantaDin cauza lipsei increderii in sine, Balantele sunt adesea usor de manipulat.