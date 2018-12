Stiri pe aceeasi tema

- Am ajuns deja la jumatatea acestei saptamani și astrele ne aduc vești importante despre zodii. Astazi este ziua in care una dintre zodii primește o lovitura și traiește astfel o mahnire uriașa! Ce anunța horoscopul zilei de miercuri, 5 decembrie?

- O noua saptamana a inceput și astrele au pregatit numeroase surprize pentru multe dintre zodii! Se pare ca astazi este ziua in care una dintre zodii da marea lovitura! Ce anunța horoscopul zilei de luni, 12 noiembrie 2018?

- BERBEC Vei avea foarte mult de munca in aceasta saptamana si, din pacate, nu vei castiga bani mai multi. Cu toate ca te simti neindreptatita pe moment, atunci cand vei vedea ca faci o treaba buna vei avea o satisfactie enorma. Uneori, banii nu inseamna totul, iar faptul ca cei din jur te privesc…

- Doar doua luni, noiembrie și decembrie, ne mai depart de noul an, iar finalul lui 2018 aduce liniște și pace pe plan sentimental, mai ales pentru unii nativi. Motivul? Pentru trei zodii, anul 2019 incepe in forța, iar din luna ianuarie se da startul marilor transformari. Vor lasa in urma regretele,…

- Balantele au ganduri mari astazi. Se vor implica in proiecte importante si isi vor da toata silinta sa iasa totul ca la carte.Iata ce-ți rezerva horoscopul zilei de sambata, 20 octombrie, pentru zodia ta!

- Horoscop 7 octombrie. Daca nativii unei zodii sunt nevoiți sa puna piciorul in prag, pentru a se feri de o avalanșa de discuții contradictorii inutile, alți nativi se simt irascibili astazi sau au parte de o zi solicitanta.

- Astrele aduc schimbari majore in buzunarele nativilor. Unele zodii se vor bucura de o luna plina, iar altele vor fi nevoite sa faca economii la greu. Iti prezsentam horoscopul banilor in luna octombrie:

- Horoscopul runelor Berbec: Este o luna in care trebuie sa va schimbați atitudinea, sa abordați totalmente diferit toate problemele care va intereseaza. Runa va sfatuiește: schimbați tactica! Horoscop octombrie 2018 Taur: Are o luna in care este undeva in centrul atenției, foarte mulți oameni…