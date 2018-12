Previziuni 2019 Berbec Dragoste si cuplu

Nativii din Berbec urmeaza o cale foarte clara in 2019 in ceea ce priveste viata lor amoroasa. Te vei intelege mai bine cu partenerul/partenera de cuplu sau cu sotul/sotia. Pentru unii dintre voi va fi sfarsitul unei relatii lungi si nefericite, in timp ce pentru altii ar putea fi un dulce inceput. Daca esti deja intr-o relatie, sentimentele si pasiunea pentru partenerul/partenera ta vor creste. Vei putea, totusi, sa iti tii emotiile sub control. Intre Martie si Iunie, unii Berbeci ar putea sa se casatoreasca sau sa intre intr-o noua faza a relatiei.…