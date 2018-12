Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca anul 2019 este considerat, atat din punct de vedere astrologic, cat și numerologic, un an mult mai bun decat a fost 2018, iata ca bucuria aceasta nu o traiesc toate zodiile. Pentru unii nativi, anul 2019 vine cu multe incercari și lecții de viața. Aceștia vor fi testați, iar examenele vor…

- Anul 2019 vine cu vești bune pentru majoritatea zodiilor, iar cateva dintre acestea se remarca in mod deosebit in sectorul familiei, sector care va avea parte de schimbari marețe. Tranzitele astrologice care vor amprenta anul 2019 vor fi puternice și benefice pentru unele zodii care vor avea șansa de…

- Horoscop mayaș noiembrie 2018 ZODIILE DE FOC Berbecii au parte de o luna liniștita, plina de realizari și inconjurați de oameni care le ofera multa afecțiune, scrie clickpentrufemei.ro. Este o luna benefica pentru Berbecii care vor sa calatoreasca. Citeste si Horoscop noiembrie…

- Luna noiembrie va fi marcata de mai multe evenimente astrale, cu implicații deosebite. Vom avea Luna noua in Scorpion, Luna plina in Gemeni, iar Jupiter, Marele Benefic, iși va incepe tranzitul in Sagetator. Iata ce anunța horoscopul karmic al lunii noiembrie, pentru zodii: ZODIILE…

- Previziuni karmice 22 – 28 octombrie 2018: ZODIILE DE APA Racii au in fața oportunitați unice de creștere financiara. Vor lua parte la niște proiecte dragi sufletelor lor. Scorpionii sunt pe val in aceasta perioada, mai ales ca din 23 octombrie incepe perioada lor. Au multe bucurii…

- ZODIILE DE AER Gemenii au parte de o saptamana a redescoperii de sine, in care se vor gandi foarte mult pe ce drum sa o apuce și iși vor da singuri niște raspunsuri la intrebarile care ii macina. Vor restabili legaturi sau vor intrerupe brusc niște relații, chiar relații trainice. Zile norocoase:…

