Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2019 MIHAI VOROPCHIEVICI. Economic, vor fi numeroase beneficii, dar vor fi și cheltuieli exorbitante. Șefii de stat și de guverne vor calatorii foarte mult. Se va ajunge la rezolvarea multor conflicte. E anul manifestarilor umane. Nu va fi an de scandal, ci de detașare. In 2019,…

- Berbec - Zodie de foc, se casatorește devreme, la primul impuls, dar ulterior iși da seama și intervine divorțul. Taur - Se poate casatori indiferent de varsta, nu este atat de grabit. Este cerebral, se gandește. Vrea durabilitate. Gemeni - Sunt volatili. Unii din ei au cate doua,…

- Berbec Berbecii, ambitiosi din fire si foarte hotarati, vor avea un an fantastic in 2019. Au muncit din greu in 2018, dar rezultatele eforturilor lor nu vor intarzia sa apara. Primele castiguri vor putea fi vazute chiar in prima decada a anului viitor. In ceea ce priveste dragostea, Berbecii…

- BERBEC: Este un pic intors pe dos, mai agitat, primește un sfat dublu. Sa se tempereze și sa nu se mai agite aiurea. Sa se țina de promisiuni. Cei dragi au nevoie de afecțiune și de relaxare. TAUR: Este un pic agitat intr-o saptamana angrenat in mai multe batalii. Temperați-va, nu dați amploare…

- Berbecii se pun pe invațat! O schimbare de cariera este iminenta, chiar daca, din motive financiare, nu este inca momentul pentru a parasi actualul loc de munca. E nevoie de mult efort și concentrare pentru a realiza ambele sarcini in același timp, pe langa atenția pe care o necesita și familia, insa…

- HOROSCOP Berbec - Este o luna in care trebuie sa va schimbați atitudinea! HOROSCOP Taur - Sunt in centrul atenției. Mulți va vor oferi cadouri. HOROSCOP Gemeni - Ies la suprafața foarte multe adevaruri. HOROSCOP Rac - Are nevoie de tarie sa treaca de aceasta luna, care nu le…

- Horoscop 9 octombrie 2018. Berbecii se bucura de armonie in cuplu Horoscop 9 octombrie 2018 – Berbec Este o zi de innoire, care poate aduce mai multa armonie in cuplu, buna ințelegere cu cei din jur și o domolire a dorințelor pe care nu le-ai putut ține sub control pana acum. Horoscop 9 octombrie 2018…

- Horoscop 6 octombrie 2018. Gemenii se trezesc in centrul unor conflicte Horoscop 6 octombrie 2018 – Berbec Este o zi care poate lasa in urma dureri de cap, in cel mai bun caz. Ai nevoie de odihna, de o diminuare a activitații, dar solicitarile celor din jur nu iți permit acest lucru. Horoscop 6 octombrie…