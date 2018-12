Stiri pe aceeasi tema

- Pare incredibil ca un alt an a ajuns la final, dar așa este. Acum nu trebuie decat sa ne pregatim pentru noul an, sa schimbam tot ce nu am facut bine inainte și sa ne fixam noi obiective. Pentru ca anul nou sa fie unul de succes, trebuie sa incepeți prin a va curața casa. Țineți cont de aceste sfaturi…

- Pentru a va bucura pe deplin de bunurile cumparate in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, politistii va ofera cateva recomandari pentru protectia dumneavoastra. La cumparaturile in magazine: • Evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar! • Furturile din buzunare si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare in zone din trei judete din partea de est si sud-est a tarii, printre care si Ialomita.

- Ingrijirea hainelor in mod corect le prelungeste viata, astfel incat ne putem bucura de ele cat mai mult timp posibil, scrie secretele.com. In urmatoarele randuri, va prezentam cateva reguli de aplicat, ce funcționeaza cu adevarat.. Citeste si CALENDAR AN SCOLAR: Nu s-a obisnuit cu…

- Politiștii rutieri le recomanda conducatorilor auto ca in conditiile unui carosabil umed sau acoperit cu zapada, sa ruleze cu viteza redusa, adaptata conditiilor de drum, sa-si sporeasca atentia si sa adopte o maniera calma la volan, fara sa bruscheze comenzile vehiculului. Fiecare manevra in trafic…

- Cu peste 800 de milioane de mostre de amenințari informatice raportate doar anul acesta, dintre care 350.000 sunt complet noi in fiecare zi, este de ințeles de ce, fara o soluție de securitate instalata pe dispozitive, e doar o chestiune de timp pana cand o sa cadeți in capcana criminalilor informatici.…

- MESAJ PREVENTIV IN CADRUL CAMPANIEI „100 DE ANI, 100 DE MESAJE PREVENTIVE PENTRU HUNEDORENI Cumparaturile on-line au devenit din ce in ce mai populare in ultima perioada. Prețurile competitive și ofertele speciale sunt foarte atragatoare dar, din pacate, nu sunt lipsite de riscuri.…

- Mai multe filtre au fost instituite de politistii olteni, în puncte ale judetului, pentru verificarea transportului de produse de origine animala, în contextul confirmarii a doua focare de pesta porcina africana, în judetul vecin Teleorman.