Mariana Cojocaru a realizat, in exclusivitate pentru stirilekanald.ro astrograma Romaniei pentru anul ce va veni. Iar, din pacate astrele nu ne dau vesti prea bune. ”Daca este sa privim retrospectiv analizele facute de mine anul trecut, veti observa ca am avut dreptate cu toate previziunile. Pornim de la data de nastere a tarii: 7 februarie 1859. Mentionez doar cateva previziuni confirmate in plan politic: 1. Crestere Partidului PRO Romania si a lui Victor Ponta (Fecioara cu Uranus). 2. Arestarea Elenei Udrea (Capricorn- Luna Neagra in Capricorn pe Astrograma Tarii) si implicarea justificata…