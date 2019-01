Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP Berbec - Ziua de luni aduce o atmosfera foarte liniștita și foarte calda in familie, petrecerea e maxima marți și miercuri, cu atenționari de sanatate. Finalul de saptamana este foarte relaționist. HOROSCOP Taur - Au o saptamana care incepe agitat. Atmosfera este frumoasa marți și…

- Berbec - Sunt aspecte foarte importante in perioada urmatoare. S-a schimbat complet structura pe tabla de sah a destinului. 1. Axa Destinului(soarta) a intrat in Capricorn si Rac. 2. Vesti proaste am pentru Sagetatori: Mercur este retrograd in Zodia Voastra. Pentru Berbeci urmeaza o perioada decisiva…

- Ar mai fi de amintit si solstitiul de iarna, dar mai ales Luna plina in Rac, super-romantica. Pregatiti-va de un sfarsit de saptamana fierbinte, mai ales ca se apropie si Craciunul, multi copii fiind conceputi in aceasta perioada de Sarbatori. Afla in continuare ce aduce saptamana pentru fiecare…

- Berbec - Sunt aspecte foarte importante in perioada urmatoare. S-a schimbat complet structura pe tabla de sah a destinului. 1. Axa Destinului(soarta) a intrat in Capricorn si Rac. 2. Vesti proaste am pentru Sagetatori: Mercur este retrograd in Zodia Voastra. Pentru Berbeci urmeaza o perioada decisiva…

- HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Te copleseste o emotie greu de explicat si de controlat, pentru ca se apropie un eveniment care iti inspira un pic de teama. Nu stii cum se vor desfasura lucrurile, de aceea ai trac precum un actor inaintea iesirii pe scena. Esti…

- Horoscop luni, 12 noiembrie 2018. Capricornii pot starni conflicte, cu urmari pe termen lung Horoscop, luni, 12 noiembrie 2018 – Berbec: Ești tentat sa acționezi fara sa stai prea mult pe ganduri, chiar daca asta inseamna sa te consumi mai mult decat ar fi cazul. Horoscop, luni, 12 noiembrie 2018 –…

- HOROSCOP 10 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti invitat sa te alaturi unei actiuni, unui proiect din care ai si tu multe de castigat, dar totusi, inainte de a culege roadele, trebuie sa si contribui cu ceea ce stii sa faci tu cel mai bine. Rezultatele foarte bune ale acestei afaceri…