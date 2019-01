Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop ianuarie 2019 Scorpion. Horoscopul lunar ianuarie 2019 anunța schimbari șocante la capitolul cariera și bani. Nativii zodiei Scorpion vor fi profund afectați. Astrele prevad final de etapa profesionala!

- BERBECII pot pune mana pe o suma de bani din vanzarea unui bun. Insa astrele spun ca nu se vor bucura prea mult de asta, banii cum vor veni, asa vor pleca. Planuri de schimbari in cariera pentru TAURI. Sfarsitul de an e un moment bun pentru a sta si a reflecta asupra rezultatelor si de a ne…

- Propunerea legislativa pentru completarea art.100 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici este in dezbatere. Potrivit acesteia, functionarii publici care au vechime la locul de munca si au obtinut calificative foarte bune la evaluarile periodice pot avea postul garantat pana…

- 130 de studenți din Iași și Suceava vor obține abilitați practice de munca prin intermediul unui proiect cu finanțare europeana, demarat de Fundația „Dreptul la Educație".Proiectul „Simulator de Cariera" iși propune sa susțina creșterea gradului de angajabilitate a acestora ...

- Am trecut deja și de jumatatea lunii octombrie, iar noiembrie ne bate deja la ușa. Chiar daca anul mai are puțin și se termina și el, mai sunt inca numeroase oportunitați de caștiguri, mai ales de natura financiara!

- AJOFM Alba organizeaza Bursa locurilor de munca pentru absolventi, in colaborare cu Centrul de Informare, Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918”, in Sala de conferinte PAEM situata in Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 (Zona Piata Centru), incepand cu ora 9.30.…

- BERBEC Nu permite nimanui sa se bage in treburile tale private, cum ar fi situatia ta financiara. Daca le oferi curiosilor ceea ce vor sa auda, vei starni invidii si vei provoca rautati. Nu iti sabota singura drumul spre succes, mai ales acum cand o duci atat de bine pe plan profesional. Este…

- Exista oameni care sunt facuți unul pentru celalalt și oameni care nu se potrivesc absolut deloc. Astrele au dat verdictul, iar noi va prezentam care sunt cele mai dezastruoase cupluri ale zodiacului!