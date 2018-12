Stiri pe aceeasi tema

- In comparatie cu anii precedenti, framantati de conflicte, tensiuni si rasturnari de situatie dintre cele mai dureroase, anul 2019 promite perioade mai indelungate de armonie, de reechilibrare, de regasire, de revenire pe fagasul obiectivelor personale si sociale. Acum avem posibilitatea sa…

- In comparatie cu anii precedenti, framantati de conflicte, tensiuni si rasturnari de situatie dintre cele mai dureroase, anul 2019 promite perioade mai indelungate de armonie, de reechilibrare, de regasire, de revenire pe fagasul obiectivelor personale si sociale. Acum avem posibilitatea sa…

- SCANDAL…Lucrurile se complica in scandalul izbucnit intre locatarii blocului 89 din municipiul Vaslui si furnizorul de apa Aquavas. Oamenii au cerut sprijinul primarului Vasile Paval dar, deocamdata, edilul le-a cerut rabdare. In replica, acestia su spus ca vor avea rabdare cateva zile apoi se vor adresa…

- BERBEC – De unde nici nu te astepti, primesti exact solutia de care era nevoie pentru a restabili ordinea corecta a unor lucruri. O consideri o rezolvare justa dupa ce, o vreme, te-ai simtit defavorizat, atacat, criticat pe nedrept. Toate par sa se calmeze in jurul tau si ai din nou motive de multumire.…

- HOROSCOP BERBEC Ai mare noroc ca cineva drag si mai matur este alaturi de tine si iti da sfaturi venite din inima. Te poti baza intru totul pe ceea ce iti transmite, pentru ca sunt cuvinte nascute si dintr-o minte limpede si experimentata, si dintr-un suflet mare! Iti vrea binele si pentru…

- Sapte echipe romanesti vor evolua la sfarsitul acestei saptamani in cupele europene, patru la feminin si trei la masculin. Dinamo (masculin) si SCM Rm. Valcea (feminin) sunt echipele cu meciuri de foc in Liga Campionilor, respectiv Cupa EHF.

- IN plus, duminica 11 noiembrie 2018 este o zi foarte puternica din punct de vedere numerologic. Afla aici cum te influenteaza. Suntem la capatul unui maraton astral impresionant in aceasta saptamana: Nodurile Lunare si-au schimbat semnul pentru 2 ani, impactandu-ne si noua karma; Uranus cel…

- Pentru nativii zodiei Taur, lucrurile stau extrem de bine. Dupa mai multi ani in care au fost nevoiti sa traiasca avand unele lipsuri financiare, acestia reusesc ca in 2019 sa se redreseze. Poate fi vorba despre o mostenire de familie sau, de cele mai multe ori, de schimbarea locului de munca.…