HOROSCOP 2019 CRISTINA DEMETRESCU. Totul despre dragoste, bani, carieră, sănătate. Previziuni COMPLETE Berbec Marte este ca o sabie, poate chiar un intreg arsenal de lupta, atunci cand traverseaza teren propice si nicio alta zodie in afara de voi si Scorpion, poate doar Capricorn, nu reuseste sa manevreze atat de iscusit si constructiv ceea ce aceasta planeta daruieste, obosita dupa un drum anevoios prin 2018, in care a retrogradat, scrie astrostar.ro. In 2018, Marte a parcurs doar 5 zodii, plecand din Scorpion, deci tot din domiciliu, avantajandu-i pe acestia anul trecut. Anul acesta, intrand in Berbec la 4:20 am, va avantaja pe toata lumea, pentru ca este ca un START, de bun augur, ajungand sa parcurga… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop, vineri, 28 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop, vineri, 28 decembrie 2018 – Berbec: E de ajuns sa faci un pas spre cei din familie și vei beneficia de intreaga lor bunavoința. Orice problema ați fi avut, poate fi depașita astazi. Horoscop,…

- Ele predispun si ne ofera o energie specifica fiecarui tranzit. Fiecare tranzit poate lucra in favoarea noastra, daca alegem sa urmarim ce aduce si sa ne aliniem cu acea energie, in loc sa actionam in opozitie cu ea. Horoscopul zilnic prezinta mereu care este energia dominanta a zilei; tinand cont…

- Sa profitam in aceste zile de Marte inca in Varsator – o pozitie in care planeta razboinica a stat inca din luna mai ! – isi face ultima miscare rebela. Ce vrea Marte in Varsator ? Sa te scuture bine de tot cu ce ai nevoie inainte de a aluneca in melancolicul Pesti. Deci, ce poti obtine cu…

- Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie) Luna noiembrie este una cu mari sanse de reusita in plan financiar, iar veniturile tale se pot suplimenta pentru ca ai idei bune. Munca in echipa este facuta pentru tine si te poate ajuta sa realizezi proiecte marete. Sagetator (22 noiembrie -…

- HOROSCOP MINERVA NOIEMBRIE 2018. Berbec: Au trigon in semne de foc, au foarte multa energie, problema este daca va sti sa gestioneze aceasta energie? Pentru ca sunt vizate drumurile lungi, este vizat comertul exterior, sunt vizate studiile superioare, credinta, nevoia de a se exprima pe sine. Nodul…

- HOROSCOP Berbec - Este o luna in care trebuie sa va schimbați atitudinea! HOROSCOP Taur - Sunt in centrul atenției. Mulți va vor oferi cadouri. HOROSCOP Gemeni - Ies la suprafața foarte multe adevaruri. HOROSCOP Rac - Are nevoie de tarie sa treaca de aceasta luna, care nu le…