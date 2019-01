Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 2019 CRISTINA DEMETRESCU GEMENI. Este o etapa ce va dura pana in decembrie 2020, mai putin 3 luni si jumatate, din acest ultim an, intre 23 martie si 2 iulie 2020, cand Saturn este in Varsator si devine avantajos pentru voi. Am vorbit despre acest lucru si in previziunile pentru 2018 si…

- Marte este ca o sabie, poate chiar un intreg arsenal de lupta, atunci cand traverseaza teren propice si nicio alta zodie in afara de voi si Scorpion, poate doar Capricorn, nu reuseste sa manevreze atat de iscusit si constructiv ceea ce aceasta planeta daruieste, obosita dupa un drum anevoios prin…

- Celebrul astrolog Mariana Cojocaru, previziuni sumbre la final de an! Ce ii asteapta pe toti nativii zodiilor in anul 2019, dar si ce trebuie sa faci in noaptea dintre ani pentru a avea noroc in toate, aflati chiar de la ea in materialul video. Anul 2019 va fi unul al extremelor pentru toate…

- BERBEC Este foarte important pentru relatia ta ca situatia banilor comuni sa fie foarte clara. Daca partenerul tau incepe sa capete frustrari din cauza faptului ca nu cheltui mai mult, cu siguranta acest lucru se va rasfrange asupra legaturii voastre. Incearca pe cat posibil sa fie echilibru…

- Situația devastatoare din Venezuela nu mai are soluție. Loviți tot mai rau de saracia din ultimii ani, mamele au ajuns sa aleaga intre copii și sa ii abandoneze, astfel copii devin victime sigure ale haosului din țara, arata un reportaj BBC.

- Horoscop noiembrie 2018, zodia Berbec Aceasta perioada poate fi dificila pentru nativi, mai ales ca va fi asociata cu transformarea spirituala. Poate ca in prima jumatate a lunii noiembrie influența favorabila a astrelor va va ajuta la atenuarea unor situații neplacute ce pot aparea in jurul vostru. …

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri s-ar putea sa fiti foarte ocupat, dar aveti destula energie pentru a face fata tuturor problemelor. Cu putin efort, puteti sa duceti la bun sfarsit tot ce ati inceput. Situatia financiara nu este foarte buna in aceasta perioada, dar perspectivele pe termen mediu…