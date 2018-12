Horoscop politic 2019, previziunile Cristinei Demetrescu:

Viorica Dancila, omul momentului, in contextul in care guvernul condus de ea va prelua, in cateva zile, presedintia rotativa a Uniunii Europene, nu are parte de o predictie astrala favortabila. "Are un inceput de an dezastruos, ea are acel Saturn cazut de mult, ceea ce inseamna ca este pastrata in aceasta postura impotriva firi, la fel ca si Carmen Dan. maleficul este pe calea comunicarii, la fel ca la Victor Ponta. Are o karma negativa, planetele le are pe casa casei, practic vorbim despre un om care n-ar avea ce cauta in poltiica",…