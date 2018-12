Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Nu te crampona de o idee pe care tu o consideri a fi corecta, pentru ca s-ar putea ca adevarul sa nu fie la tine. Lasa un pic garda jos si asculta si opinia celui de langa tine, fara a o face pe suparatul ca nu ti se da dreptate. Ca…

- Horoscop vineri 21 decembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop vineri 21 decembrie 2018 – Berbec: Va trebui sa faci un efort important și conștient ca sa poți vedea partea buna din orice situație, mai ales cele care au legatura cu planurile tale de viitor.…

- Asta poate sa insemne sa iti parasesti o cariera, o reputatie, o relatie sau un mod vechi de a face lucruri pentru ceva ce simti ca iti aduce mai multa satisfactie emotionala. Mai poate sa insemne sa te rupi de traditii ca sa iti creezi obiceiuri noi care sa rezoneze mai mult cu inima ta. …

- Saturn este figura parentala din galaxie ce are o abordare de "iubire dura", impingandu-ne in cele mai provocatoare lectii ale vietii pentru a dobandi putere si intelepciune. Saturn este prea aspru sa fie considerat un dragut. Saturn se afla inca de la finele anului 2017 in zodia Capricorn…

- HOROSCOP 17 NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Unele persoane iti descriu viitorul in culori foarte promitatoare, dar, desi esti vrei sa fii si tu optimist, de data aceasta ai rezerve daca sa-i crezi sau nu. De fapt, astepti dovezi mai clare ca va fi chiar asa de bine pe cat promit ei…

- Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie) Luna noiembrie este una cu mari sanse de reusita in plan financiar, iar veniturile tale se pot suplimenta pentru ca ai idei bune. Munca in echipa este facuta pentru tine si te poate ajuta sa realizezi proiecte marete. Sagetator (22 noiembrie -…

- HOROSCOP BERBEC O vorba necontrolata din partea unui coleg te lasa fara replica. Nu te asteptai deloc la asemenea reactie agresiva din partea sa, dar poate era necesara, pentru ca te poate trezi brusc la realitate. Asteapta-te la critici, la avertismente sau dispute aprinse, dar care nu contin…

- Luna Octombrie aduce energie pozitiva pentru unele zodii, in timp ce pentru altele aduce provocari de toate felurile, scrie realitatea.net.BERBECIți vei indeplini nevoie de independența și de dezvoltare, in special in zona relațiilor și parteneriatelor.