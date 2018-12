Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop pentru femeia din Berbec An de neuitat pentru Berbeci. Doresc sa faca lucruri mari, incercari pe plan profesional. Li se ofera posibilitatea de a evolua. Iși pun la incercare abilitațile. Este un an cu munca asidua și oportunitați. Trebuie sa aleaga cea mai buna opțiune, care sa le…

- BERBEC Schimbari in relatia sentimentala: sanse ca voi sa va intalniti sufletul pereche, iar daca deja aveti pe cineva, sanse ca relatia sa avanseze frumos, chiar sa oficializati relatia, scrie kfetele.ro. TAUR Anuntarea unui eveniment important. Faceti ordine in ceea ce priveste…

- Berbec Berbecii, ambitiosi din fire si foarte hotarati, vor avea un an fantastic in 2019. Au muncit din greu in 2018, dar rezultatele eforturilor lor nu vor intarzia sa apara. Primele castiguri vor putea fi vazute chiar in prima decada a anului viitor. In ceea ce priveste dragostea, Berbecii…

- Horoscop vineri, 16 noiembrie 2018. O zodie are parte de schimbari importante Horoscop 16 noiembrie 2018 – Berbec: Ai parte de o zi memorabila care anunța schimbari importante. Atenția ți se va indrepta spre familie, spre spațiul intim, fara sa iți neglijezi indatoririle sociale și profesionale. Horoscop…

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o afacere…